Η Ολλανδία θα αφήσει τον έλεγχο της Nexperia αν επανέλθουν τα μικροτσίπ

H Oλλανδία είναι έτοιμη να αναστείλει τον έλεγχο στην κινεζική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nexperia, σε μια κίνηση που θα αποκλιμακώσει τη διαμάχη με το Πεκίνο - η κόντρα απειλεί να διαταράξει την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ολλανδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναστείλει το υπουργικό διάταγμα που της έδινε την εξουσία να μπλοκάρει ή να αλλάξει σημαντικές εταιρικές αποφάσεις της Nexperia, εάν η Κίνα επιτρέψει ξανά τις εξαγωγές των κρίσιμων μικροτσίπ της, σύμφωνα με πηγές.

Η ολλανδική κυβέρνηση αναμένει ότι η κινεζική μονάδα της Nexperia θα αρχίσει ξανά να προμηθεύει τσιπ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δήλωση του Ολλανδού υπουργού Οικονομικών Vincent Karremans.

Οι μετοχές της Wingtech Technology, της κινεζικής μητρικής εταιρείας της Nexperia, σημείωσαν άνοδο στα τελευταία λεπτά των συναλλαγών και έκλεισαν με άλμα σχεδόν 10% στη Σαγκάη.

Οι μετοχές της Volkswagen - της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης και μιας από τις εταιρείες που έχουν πληγεί περισσότερο από τη διακοπή του εφοδιασμού - σημείωσαν άνοδο έως και 1,3% στις πρώτες συναλλαγές στη Φρανκφούρτη, συμβάλλοντας στην άνοδο του δείκτη Stoxx 600 Automobiles & Parts Index κατά 0,7%.