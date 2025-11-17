Η Goldman Sachs κοντά σε ρεκόρ 25 χρόνων

Η Goldman Sachs ετοιμάζεται να κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς dealmaking των τελευταίων 25 χρόνων, με την κυρίαρχη επενδυτική τράπεζα της Wall Street να αναδεικνύεται ως ένας από τους μεγάλους νικητές της ανάκαμψης των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η τράπεζα έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το 34% της αξίας των 3,8 τρισ. δολαρίων των παγκόσμιων συγχωνεύσεων που ανακοινώθηκαν φέτος, από 28% το 2024.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times, με λιγότερο από επτά εβδομάδες να απομένουν μέχρι το τέλος της χρονιάς για την ανακοίνωση νέων συναλλαγών, η απόδοση αυτή θέτει την Goldman σε τροχιά για το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς από το 2015, όταν κατέκτησε το 34,26%.

Ο ρόλος της τράπεζας ως σύμβουλος της βιοτεχνολογικής εταιρείας Cidara Therapeutics στην εξαγορά της από την Merck, ύψους 9,2 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή μετά τη συλλογή των δεδομένων της LSEG, θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001.

Μετά από μια αργή αρχή, το 2025 διαμορφώνεται ως η μεγαλύτερη χρονιά για τις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών από την περίοδο της πανδημικής άνθησης του 2021, με μια σειρά από μεγα-συμφωνίες, με κορυφαία την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts, αξίας 55 δισ. δολαρίων.

Τα διοικητικά συμβούλια επανέφεραν συμφωνίες που είχαν τεθεί σε παύση εν μέσω της αναταραχής στην αγορά που προκάλεσε ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα φέτος. Ωστόσο πλέον έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη σε μια όλο και πιο φιλελεύθερη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μεγάλες στρατηγικές συγχωνεύσεις σε κρίσιμους τομείς.