Ρωσικά πλήγματα σε Λβιβ και Τερνόπιλ

Η Πολωνία και η Ρουμανία απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη τη νύχτα, ενώ η Ρωσία εξαπέλυε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον ουκρανικών πόλεων, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα των δύο κρατών με τη δοκιμαζόμενη χώρα, μεταδίδει το Politico.

Συγκεκριμένα η Μόσχα έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους τις πόλεις Λβιβ και Τερνόπιλ στη δυτική Ουκρανία. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν καθώς, στοχοποιήθηκαν μεταξύ άλλων πολυκατοικίες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό η γειτονική Πολωνία, απογείωσε «ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών ταχείας αντίδρασης και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης» προσθέτοντας ότι «τα συστήματα αεράμυνας και επιτήρησης βρίσκονταν σε κατάσταση «ύψιστης ετοιμότητας».

Παράλληλα οι πολωνικές αρχές διέταξαν να κλείσουν τα αεροδρόμια των πόλεων Ρζεσζόφ και Λούμπλιν, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Από πλευράς του, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι απογείωσε τέσσερα αεροσκάφη, δύο γερμανικά Eurofighter Typhoon και δύο F-16, λίγο μετά τα μεσάνυχτα μετά από εισβολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Ο Κορνέλιου Πάβελ, εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη είχαν το «πράσινο φως» να καταρρίψουν το drone, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν όταν το σήμα του εξαφανίστηκε.

Στις επιχειρήσεις και των δύο χωρών συμμετείχαν σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται για να αποδείξει ότι ο αντίκτυπος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο αισθητός στην περιφέρεια των δύο χωρών. Χαρακτηριστικά, υπενθυμίζεται ότι ένα ρουμανικό χωριό εκκενώθηκε τη Δευτέρα όταν η Μόσχα επιτέθηκε με drone σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε υγραέριο (LPG) σε ουκρανικό λιμάνι.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Βαρσοβίας-Λούμπλιν, η οποία συνδέεται με την Ουκρανία, ανατινάχθηκε από σαμποτέρ το Σαββατοκύριακο.

Ιταλός ΥΠΑΜ: «Δεχόμαστε επίθεση»

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φωνές εντός της Ευρώπης που καλούν την Δύση να προβάλλει μεγαλύτερη αντίδραση απέναντι στη ρωσική απειλή.

Μεταξύ άλλων ο Ιταλός ΥΠΑΜ, Γκουίντο Κροσέτο σε έγγραφο 125 σελίδων με τίτλο: "Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου: Μια Ενεργή Στρατηγική" χαρακτήρισε «παράλογο» και «μη βιώσιμο» το γεγονός ότι η Δύση αντιδρά τόσο περιορισμένα σε αυτό που ονομάζει ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταστροφικές.

Αν οι δυτικές χώρες έρχονταν αντιμέτωπες με μια χερσαία επίθεση «δεν θα οχυρωνόταν απλώς» περιμένοντας ο εχθρός να φύγει. «Δεχόμαστε επίθεση (...) Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».