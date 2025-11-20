CEO UBS: Ανοησίες τα σενάρια αποχώρησης της τράπεζας από την Ελβετία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου UBS, Sergio Ermotti, απέρριψε κατηγορηματικά τις φήμες ότι η τράπεζα σκοπεύει να εγκαταλείψει την Ελβετία, δηλώνοντας ότι η διοίκηση επιδιώκει συμβιβασμό σχετικά με τους αμφιλεγόμενους κανόνες κεφαλαίου.

Το γεγονός ότι η UBS είναι ελβετική τράπεζα «είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αυτό είναι που επιδιώκουμε ο ίδιος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Colm Kelleher -τα υπόλοιπα είναι ανοησίες», δήλωσε ο Ermotti στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα Χρηματοοικονομικά της JPMorgan Chase & Co. την Πέμπτη.

«Ποτέ δεν απειλήσαμε να εγκαταλείψουμε τη χώρα. Αυτό είναι παράλογο», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg.