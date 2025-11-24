Κρεμλίνο: Δεν μας «κάνει» η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία δεν είναι εποικοδομητική και απλά «δεν κάνει» για τη Μόσχα.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι καθόλου εποικοδομητικό και δεν μας κάνει» δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. Ουσάκοφ είπε ότι «όχι όλα, αλλά πολλά σημεία αυτού του αμερικανικού σχεδίου μας φαίνονται σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά».

Ο ίδιος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κάποια σημεία απαιτούν περαιτέρω συζήτηση.

Χαλαρώνει το χρονοδιάγραμμα

Ο προτεινόμενος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στόχος της 27ης Νοεμβρίου για την εξασφάλιση της υποστήριξης της Ουκρανίας σε ένα αμερικανο-υποστηριζόμενο ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι δεσμευτικός και ενδέχεται να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υποδηλώνοντας ότι απομένει ακόμη σημαντική εργασία.

Η επισήμανση προσοχής από τον Ρούμπιο ακολούθησε τις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, τις οποίες και οι δύο πλευρές περιέγραψαν ως προωθητικές για την επίτευξη συμφωνίας. Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε την έγκριση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήταν πιθανότατα η πιο παραγωγική ημέρα που είχαμε σε αυτό το ζήτημα -ίσως σε ολόκληρη τη διάρκεια της εμπλοκής μας, αλλά σίγουρα εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στη Γενεύη. «Ωστόσο, η δουλειά συνεχίζεται, και επειδή αυτή παραμένει μια διαδικασία εν εξελίξει, δεν θέλω να ανακηρύξω κάποια νίκη».

Οι δύο πλευρές συνέταξαν «ένα επικαιροποιημένο και εξειδικευμένο πλαίσιο ειρήνης» και «συμφώνησαν να συνεχίσουν εντατικές εργασίες επί κοινών προτάσεων τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Λευκός Οίκος παρείχαν λεπτομέρειες για την πρόοδο των συνομιλιών. Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, συμμετείχε σε προηγούμενη ενημέρωση στη Γενεύη, αλλά δεν ήταν παρών στις δηλώσεις του Ρούμπιο προς τους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι κράτησε επίσης επιφυλακτική στάση σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου να είναι αποτελεσματικά και όλα υλοποιήσιμα».

«Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και αυτό είναι καλό», είπε. «Έχουμε τη θέση του κράτους μας, έχουμε την ουκρανική αξιοπρέπειά μας και πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο που να τη θωρακίζει, όχι να τη διαβρώνει».

Ο Τραμπ ενέτεινε την πίεση των ΗΠΑ για συμφωνία νωρίτερα την Κυριακή, κατηγορώντας την ουκρανική ηγεσία σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι επιδεικνύει «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ» να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας, η οποία έχει πλέον εισέλθει στο τέταρτο έτος της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί την πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας ως βάση για διαπραγματεύσεις και να εκδώσει δήλωση που να το επιβεβαιώνει, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Ζελένσκι, αντιμέτωπος με ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, απάντησε νωρίτερα στο X ότι η Ουκρανία «είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπεριλαμβανομένου «προσωπικά του προέδρου Τραμπ», για τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Ενώ ο Τραμπ υπέδειξε την περασμένη εβδομάδα ότι επιθυμούσε συμφωνία μέχρι την Πέμπτη, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα ώστε να επιτραπούν περισσότερες συνομιλίες. «Ξέρετε, είτε είναι Πέμπτη, είτε Παρασκευή, είτε Τετάρτη, είτε Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, θέλουμε να γίνει σύντομα», είπε.

Ο Ρούμπιο ηγήθηκε μιας αμερικανικής αντιπροσωπείας που περιλάμβανε τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον ειδικό απεσταλμένο Στίβεν Γουίτκοφ, οι οποίοι συναντήθηκαν με Ουκρανούς ομολόγους τους.

Ο Γερμάκ, κατά τη διάρκεια προηγούμενου διαλείμματος στις συνομιλίες στη Γενεύη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Τραμπ και την ομάδα του για «τη δέσμευσή τους να φέρουν αυτή την ειρήνη».

«Έχουμε πολύ καλή πρόοδο και προχωρούμε προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε στους δημοσιογράφους.