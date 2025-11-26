Reuters: Ρωσικό «non paper» έφερε την πρόταση των ΗΠΑ για Ουκρανία

Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο των 28-σημείωνγια τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, βασίστηκε σε έγγραφο που συντάχθηκε από Ρώσους και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι Ρώσοι μοιράστηκαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσιγκτον, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Το έγγραφο, μια ανεπίσημη μορφή επικοινωνίας που είναι γνωστή στη διπλωματική ορολογία ως «non-paper», περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε προηγουμένως προτείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η εκχώρηση σημαντικού τμήματος της ανατολικής της επικράτειας.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο — της ύπαρξης του οποίου είχε αρχικά αναφερθεί το Reuters τον Οκτώβριο — αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο 28-σημείων σχέδιο ειρήνης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και οι ρωσικές και ουκρανικές πρεσβείες στην Ουάσιγκτον, δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non-paper, αλλά επικαλέστηκε τα σχόλια του Τραμπ ότι ήταν αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

«Στην προσπάθεια να οριστικοποιηθεί αυτό το Σχέδιο Ειρήνης, έχω δώσει εντολή στον Ειδικό μου Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς», έγραψε ο Τραμπ.

Δεν είναι σαφές γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασίζεται στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της σχέδιο ειρήνης. Ορισμένοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανότατα θα απορρίπτονταν κατηγορηματικά από τους Ουκρανούς, ανέφεραν οι πηγές.

Σκεπτικισμός για τη ρωσική επιρροή

Μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την οποία συζητήθηκε το έγγραφο, ανέφεραν οι πηγές.

Μιλώντας αυτήν την εβδομάδα σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, ο Ρούμπιο παραδέχτηκε ότι έλαβε «πολλά γραπτά non-papers και παρόμοια έγγραφα», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Από τότε που το σχέδιο ειρήνης δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Axios την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αυξηθεί ο σκεπτικισμός μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και νομοθετών, πολλοί εκ των οποίων θεωρούν το σχέδιο ως λίστα ρωσικών θέσεων και όχι ως σοβαρή πρόταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, ωστόσο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους βοήθεια, εάν η Ουκρανία δεν υπογράψει.

Το σχέδιο συντάχθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα ρωσικά κρατικά ταμεία, στο Μαϊάμι τον προηγούμενο μήνα. Λίγοι στο Υπουργείο Εξωτερικών και στον Λευκό Οίκο είχαν ενημερωθεί για αυτή τη συνάντηση, όπως δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Την Τρίτη, το Bloomberg ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε προσφέρει συμβουλές στον υψηλόβαθμο σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σχετικά με το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει στον Τραμπ. Σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις της κλήσης που απέκτησε το πρακτορείο, ο Ουσακόφ και ο Γουίτκοφ αναφέρθηκαν σε πιθανό «σχέδιο 20 σημείων» ήδη από τις 14 Οκτωβρίου. Το πεδίο αυτού του σχεδίου φέρεται να διευρύνθηκε κατά τις επακόλουθες συνομιλίες με τον Ντμίτριεφ.

Το σχέδιο αναθεωρήθηκε μετά την παγκόσμια αντίδραση

Η αμερικανική πρόταση, η οποία αιφνιδίασε αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη, πυροδότησε έντονη διπλωματία σε τρεις ηπείρους. Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει δραματικά από τότε: Εννέα από τα αρχικά 28 σημεία έχουν αφαιρεθεί μετά από συνομιλίες μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το ABC News.

Διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρούμπιο τους είπε ότι το σχέδιο των 28 σημείων δεν ήταν αμερικανικό σχέδιο, αλλά ρωσική λίστα επιθυμιών, αν και ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσαν κατηγορηματικά ότι ο Ρούμπιο το είχε χαρακτηρίσει έτσι.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, ανώτερη αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο Ρούμπιο, συμφώνησε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει μερικά από τα πιο φιλορωσικά στοιχεία του σχεδίου κατά τις συναντήσεις στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντρίσκολ συναντάται αυτήν την περίοδο με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι. Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στα ΗΑΕ για συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Την Τρίτη, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποστήριζαν το τροποποιημένο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προέκυψε από τις τελευταίες συνομιλίες, αλλά επισήμαναν ότι τα πιο ευαίσθητα ζητήματα — ειδικά οι εδαφικές παραχωρήσεις — πρέπει να καθοριστούν σε πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.