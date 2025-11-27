#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ban στα social media για τους κάτω των 16

Η πρόταση «πέρασε» με 483 θετικές ψήφους, 92 αρνητικές και 86 αποχές, καθώς εντείνεται η ανησυχία για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ban στα social media για τους κάτω των 16

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 15:44

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε χθες, Τετάρτη, να θεσπιστεί σε όλη την ΕΕ ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών στη χρήση των social media, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταδίδει το Politico.

Συγκεκριμένα το μέτρο εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των Ευρωβουλευτών που καταψήφισαν την πρόταση ή απείχαν από την ψηφοφορία προέρχονται από τον χώρο της δεξιάς και υποστήριξαν ότι ενέργειες τέτοιου είδους υπερβαίνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους.

Παράλληλα, μέσω διάταξης που προτάθηκε από την Ουγγαρέζα κεντροδεξιά ευρωβουλευτή Ντόρα Ντάβιντ (η οποία εργαζόταν προηγουμένως για τη Meta), το Κοινοβούλιο επιδιώκει να θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνοι οι CEO δημοφιλών πλατφορμών, όπως οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Έλον Μασκ, σε περίπτωση που αυτές παραβιάζουν συστηματικά τις διατάξεις της Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ίδια στιγμή που αρκετές χώρες επεξεργάζονται παρόμοιους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανηλίκων. Χαρακτηριστικά, η Αυστραλία αναμένεται να απαγορεύσει σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών να αποκτούν λογαριασμούς στα social media.

