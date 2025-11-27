Η Alibaba λανσάρει γυαλιά Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα έξυπνα γυαλιά της Alibaba με τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησαν να πωλούνται σήμερα Πέμπτη, καθώς ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας επιδιώκει να εντείνει την εστίασή του στην τεχνητή νοημοσύνη που απευθύνεται σε καταναλωτές σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

Οπως μεταδίδει το CNBC, τα γυαλιά Quark AI Glasses, που ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διατίθενται σε δύο εκδόσεις: το S1, με τιμή εκκίνησης 3.799 κινεζικά γουάν (536 δολάρια), και το G1, με τιμή εκκίνησης 1.899 γιουάν.

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει ενσωματώσει τα μοντέλα Qwen AI - την έκδοση του ChatGPT της Alibaba - στη συσκευή, η οποία συνδέεται επίσης με την πρόσφατα λανσαρισμένη εφαρμογή Qwen. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν φωνητικό έλεγχο για να εκτελούν εργασίες με τα γυαλιά.

Οι φακοί των γυαλιών είναι ουσιαστικά οθόνες και η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα στο σκελετό. Η κύρια διαφορά μεταξύ των S1 και G1 είναι η οθόνη, σύμφωνα με την Alibaba.