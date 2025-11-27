Υπό έρευνα ο CEO της Monte dei Paschi για την εξαγορά της Mediobanca

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena και οι δύο κορυφαίοι μέτοχοί της ερευνώνται στο Μιλάνο σε σχέση με την εξαγορά της Mediobanca, ανέφεραν δύο δικαστικές πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου διερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς και παρεμπόδιση των ρυθμιστικών αρχών σε σχέση με την εξαγορά, όπως δήλωσε η πηγή, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

Η μετοχή της Monte dei Paschi υποχώρησε έως και 6% μετά την είδηση.

Η Monte dei Paschi, η οποία διασώθηκε από το κράτος το 2017, απέκτησε τον Σεπτέμβριο τον έλεγχο της επενδυτικής τράπεζας Mediobanca με προσφορά 16 δισ. ευρώ ($19 δισ.) σε μετοχές και μετρητά, σε μια εξαγορά την οποία προώθησε η ιταλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ιταλική χρηματιστηριακή αρχή Consob, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ασφαλιστική εποπτική αρχή Ivass δεν είχαν ενημερωθεί για συντονισμένες ενέργειες που αφορούσαν την τράπεζα και τους βασικούς της επενδυτές σχετικά με την προσφορά για τη Mediobanca, ανέφεραν οι πηγές.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η MPS ηγείται από τον CEO Λουίτζι Λοβάλιο, 70 ετών, πρώην στέλεχος της UniCredit, από τις αρχές του 2022.

Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της είναι ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, μεγιστάνας στον κατασκευαστικό κλάδο, και η Delfin, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Del Vecchio στην Ιταλία, η οποία διοικείται από τον CEO της EssilorLuxottica Φραντσέσκο Μιλέρι.