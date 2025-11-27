#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπό έρευνα ο CEO της Monte dei Paschi για την εξαγορά της Mediobanca

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου διερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς και παρεμπόδιση των ρυθμιστικών αρχών, ανέφεραν πηγές του Reuters.

Υπό έρευνα ο CEO της Monte dei Paschi για την εξαγορά της Mediobanca

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 17:34

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi di Siena και οι δύο κορυφαίοι μέτοχοί της ερευνώνται στο Μιλάνο σε σχέση με την εξαγορά της Mediobanca, ανέφεραν δύο δικαστικές πηγές στο Reuters την Πέμπτη.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου διερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς και παρεμπόδιση των ρυθμιστικών αρχών σε σχέση με την εξαγορά, όπως δήλωσε η πηγή, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

Η μετοχή της Monte dei Paschi υποχώρησε έως και 6% μετά την είδηση.

Η Monte dei Paschi, η οποία διασώθηκε από το κράτος το 2017, απέκτησε τον Σεπτέμβριο τον έλεγχο της επενδυτικής τράπεζας Mediobanca με προσφορά 16 δισ. ευρώ ($19 δισ.) σε μετοχές και μετρητά, σε μια εξαγορά την οποία προώθησε η ιταλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ιταλική χρηματιστηριακή αρχή Consob, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ασφαλιστική εποπτική αρχή Ivass δεν είχαν ενημερωθεί για συντονισμένες ενέργειες που αφορούσαν την τράπεζα και τους βασικούς της επενδυτές σχετικά με την προσφορά για τη Mediobanca, ανέφεραν οι πηγές.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η MPS ηγείται από τον CEO Λουίτζι Λοβάλιο, 70 ετών, πρώην στέλεχος της UniCredit, από τις αρχές του 2022.

Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της είναι ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, μεγιστάνας στον κατασκευαστικό κλάδο, και η Delfin, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Del Vecchio στην Ιταλία, η οποία διοικείται από τον CEO της EssilorLuxottica Φραντσέσκο Μιλέρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλία: H influencer Κιάρα Φεράνι αντιμέτωπη με φυλάκιση 20 μηνών

Νίκη για τη Μελόνι: Πρώτη αναβάθμιση Moody’s σε 23 χρόνια

Ευρωζώνη: €7 τρισ. δάνεια σε νοικοκυριά, η μεγαλύτερη άνοδος δύο ετών

Κύκλωμα τηλεφωνικών απατών: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο