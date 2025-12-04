#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Συνεχίζουν θετικά οι ευρωαγορές - Ανοδος 0,8% για τον DAX

Νέα ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από τη DeepSeek

Κορυφώνεται η κούρσα των ΑΙ γιγάντων παγκοσμίως. Η κινεζική εταιρεία εντείνει τη μάχη στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας δύο νέα μοντέλα, τα οποία ανταγωνίζονται σε ικανότητες το GPT-5.

Νέα ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από τη DeepSeek

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 08:33

Η κινεζική εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) DeepSeek παρουσίασε επίσημα το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου δύο νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για το ψηφιακό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek-V3.2, αλλά και την έκδοση υψηλής απόδοσης για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές DeepSeek-V3.2-Speciale.

Μέσω της χρήσης ενός δυναμικού πρωτοκόλλου μάθησης, αλλά και της κλιμακωτής χρήσηςυπολογιστικών δεδομένων το DeepSeek-V3.2 λειτουργεί συγκριτικά με το GPT-5, σύμφωνα με την κινεζική εταιρία.

Τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek χαρακτηρίζονται από την υψηλή υπολογιστική λειτουργικότητα, τη διατήρηση εξέχουσας συλλογιστικής, αλλά και απόδοσης.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τεχνολογικών εταιριών στο πεδίο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

Τον Αύγουστο, η OpenAI παρουσίασε το πιο σημαντικό μοντέλο της, το GPT-5, περιγράφοντας το, ως το πιο έξυπνο, αλλά και το ταχύτερο τεχνολογικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι σήμερα.

Το Νοέμβριο, η Google κατέστησε διαθέσιμο, το πιο εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της, το Gemini-3.0-Pro.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι 5+1 startups που δείχνουν το μέλλον της ρομποτικής

Σπ. Θεοδωρόπουλος: Την ΤΝ δεν πρέπει να τη φοβόμαστε

H Νvidia απέκτησε μερίδιο $2 δισ. στη Synopsys

H Μistral αποκάλυψε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο