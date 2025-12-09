Γιατί οι γυναίκες γυρίζουν την πλάτη στις προαγωγές

Μετά από χρόνια που αφιέρωναν στην καριέρα τους για να προχωρήσουν επαγγελματικά, οι γυναίκες επαγγελματίες αρχίζουν να απομακρύνονται.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από την ομάδα υποστήριξης LeanIn.org και την εταιρεία συμβούλων McKinsey & Co., οι γυναίκες ενδιαφέρονται λιγότερο από τους άνδρες για την προαγωγή τους στο επόμενο επίπεδο, αντιστρέφοντας μια τάση που διαρκούσε μια δεκαετία.

Περίπου το 69% των γυναικών σε εισαγωγικό εργασιακό επίπεδο, το 82% των γυναικών σε μεσαίο επίπεδο καριέρας και το 84% των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις δήλωσαν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν επαγγελματικά.

Τα παραπάνω ποσοστά συγκρίνονται με το 80%, 86% και 92% των ανδρών στα ίδια στάδια της καριέρας τους - είναι η πρώτη τέτοια διαφορά που παρατηρήθηκε στην 11χρονη έρευνα «Women in the Workplace» (Γυναίκες στον χώρο εργασίας). Τα προηγούμενα χρόνια, οι γυναίκες είχαν την ίδια επιθυμία με τους άνδρες για προαγωγές.

Τι έχει αλλάξει;

Η Sheryl Sandberg, πρώην στέλεχος της Meta Platforms, η οποία ενθάρρυνε τις γυναίκες να εργαστούν σκληρότερα για να προαχθούν, στο βιβλίο της Lean In του 2013, λέει ότι οι φιλοδοξίες των γυναικών παραμένουν ισχυρές και ότι είναι οι εργοδότες τους που έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους.

Περίπου το 20% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν παρέχουν συγκεκριμένη υποστήριξη για την προώθηση της σταδιοδρομίας των γυναικών, κάτι που αντανακλά την υποχώρηση από τα προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης που επιταχύνθηκε κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν οι εταιρείες δεν κάνουν το σωστό για να υποστηρίξουν όλους τους εργαζομένους, προκαλούν την αποχώρηση των γυναικών», δήλωσε η Sandberg σε συνέντευξή της.