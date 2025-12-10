Διχάζει την ευρωπαϊκή ακροδεξιά ο Τραμπ

Η απροκάλυπτη υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους εθνικιστές της ΕΕ φέρνει στο προσκήνιο τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ακροδεξιά τον εκκεντρικό Ρεπουμπλικάνο ηγέτη, μεταδίδει το Politico.

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς τη στάση των κομμάτων που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ένωσης, απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Ενώ το «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) επιδιώκει στενότερες σχέσεις μαζί του, ο γαλλικός «Εθνικός Συναγερμός» έχει επιλέξει να διατηρήσει αποστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες του AfD επιδοκίμασαν τη σκληρή ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε αντιδιαστολή με την εξύμνηση των «πατριωτικών κομμάτων» της Ένωσης που κατά τον Λευκό Οίκο μάχονται κατά του «πολιτισμικού αφανισμού» της Ευρώπης.

«Πρόκειται για άμεση αναγνώριση του έργου μας», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του AfD, Πετρ Μπίστρον, προσθέτοντας ότι το ακροδεξιό κόμμα ανέκαθεν αγωνιζόταν για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την ειρήνη, προτεραιότητες που συμβαδίζουν με εκείνες της ατζέντας Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο Μπίστρον είναι μεταξύ εκείνων που θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τους Ρεπουμπλικάνους του MAGA.

Από την άλλη, η Άλις Βάιντελ, μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του AfD, εξήρε επίσης τη στρατηγική ασφαλείας του Τραμπ.

Στον αντίποδα, οι ηγέτες του «Εθνικού Συναγερμού» στη Γαλλία έχουν κρατήσει αποστάσεις από τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα μάλιστα με τον Τιερί Μαριάνι, μέλος του εθνικού συμβουλίου του κόμματος, ο Τραμπ φαίνεται να είναι κάθε άλλο παρά ιδανικός σύμμαχος.

«Μας αντιμετωπίζει σαν αποικία» τόσο σε θεωρητικό όσο και σε οικονομικοπολιτικό επίπεδο, δήλωσε ο Μαριάνι στο POLITICO. Αυτό είναι «επικίνδυνο», καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φημίζεται για την υπερβολή του και δεν έχει τίποτα να χάσει αφού δεν μπορεί να επανεκλεγεί.

Το αμερικανικό όνειρο του AfD

Το ταξίδι του Μπίστρον στην Ουάσιγκτον δεν είναι τυχαίο. Άλλωστε ο Ευρωβουλευτής του AfD είναι μεταξύ των πολιτικών του κόμματος που επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να οικοδομήσουν στενούς δεσμούς με την αμερικανική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να νομιμοποιήσουν τον... αγώνα τους «κατά των πολιτικών διώξεων και της λογοκρισίας».

Αυτό είναι ένα επιχείρημα με το οποίο σαφώς συμφωνούν τα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Όταν η εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας χαρακτήρισε «εξτρεμιστικό» το AfD νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για «μεταμφιεσμένη τυραννία».

Επίσης κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς προέτρεψε τους πολιτικούς στην Ευρώπη να γκρεμίσουν τα «τείχη» που αποκλείουν τα ακροδεξιά κόμματα από την κυβέρνηση.

Γιατί αποστασιοποιείται από τον Τραμπ ο «Εθνικός Συναγερμός»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η Λεπέν πίεσε να αποβληθεί το AfD από την «Ταυτότητα και Δημοκρατία» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι, μετά από μια σειρά σκανδάλων.

Παράλληλα, η αποκήρυξη Τραμπ από πλευράς «Εθνικού Συναγερμού» εξυπηρετεί τη δημοτικότητα του κόμματος στο εσωτερικό, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι βαθιά αντιδημοφιλής ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος.

Σε δημοσκόπηση της Odoxa που δημοσιεύθηκε μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 διαπιστώθηκε ότι το 56% των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού είχε αρνητική άποψη για τον Τραμπ. Στην ίδια έρευνα, το 85% του ερωτηθέντων γενικά χαρακτήρισαν τον Τραμπ ως «επιθετικό» και το 78% ως «ρατσιστή».

«Ο Τραμπισμός είναι ένα καθαρά αμερικανικό φαινόμενο που δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Γαλλία», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής, Ζαν-Ιβ Καμύ. «Η Μαρίν Λεπέν δεν έχει κανένα συμφέρον να συνδεθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και δεδομένου ότι συχνά κατηγορείται ότι υπηρετεί ξένες δυνάμεις - κυρίως τη Ρωσία - δεν έχει τίποτα να κερδίσει από το να χαρακτηριστεί "πράκτορας του Τραμπ"»».