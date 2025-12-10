Η SpaceX μπαίνει στις τηλεπικοινωνίες: Ερχεται το Starlink Mobile

Η SpaceX υπέβαλε αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος Starlink Mobile, υποδηλώνοντας ότι η εταιρεία υπό την ηγεσία του Ελον Μασκ ενδέχεται να σκοπεύει να ιδρύσει εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας το ταχέως αναπτυσσόμενο δορυφορικό της δίκτυο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η SpaceX κατέθεσε την αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου και αναμένει την ανάθεση σε εξεταστή, σύμφωνα με τον ιστότοπο του τμήματος.

Η αίτηση αναφέρεται σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, συγκεκριμένα σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε αμφίδρομη μετάδοση κειμένου, φωνής και ήχου.

Η Starlink παρέχει ευρυζωνικό ίντερνετ από το Διάστημα μέσω ενός δικτύου χιλιάδων δορυφόρων.

Η μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών

Η SpaceX προχωρά με τα σχέδια για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα επιδιώξει να συγκεντρώσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, σε μια συναλλαγή που θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Ελον Μασκ στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων για το σύνολο της εταιρείας, κάτι που θα φέρει την SpaceX κοντά στην κεφαλαιοποίηση της Saudi Aramco κατά την ιστορική εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2019. Η πετρελαϊκή εταιρεία συγκέντρωσε τότε 29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η διοίκηση και οι σύμβουλοι της SpaceX επιδιώκουν την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο ήδη από τα μέσα έως τα τέλη του 2026, σύμφωνα με πηγές. Ο χρόνος της δημόσιας προσφοράς μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την αγορά και άλλους παράγοντες, ενώ μία από τις πηγές ανέφερε ότι μπορεί να μετατεθεί στο 2027.