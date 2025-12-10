#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
AI the Academy: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΝ για τον κλάδο της φιλοξενίας

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 13:50

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ανέθεσε στην AI the Academy την ανάπτυξη και υλοποίηση του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος «AI for Hospitality Industry», με στόχο να υποστηρίξει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στη μετάβασή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το AI σε εκτελεστικό επίπεδο και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε «την επόμενη μέρα» κάθε μαθήματος να μπορούν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο δικό τους ξενοδοχείο. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από σειρά μαγνητοσκοπημένων workshops συνολικής διάρκειας 12–15 ωρών και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του hospitality marketing με τη χρήση AI: από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην προσέλκυση και διατήρηση πελατών, έως τη διαχείριση φήμης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανάλυση δεδομένων. 

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

  • τον ρόλο του AI στο hospitality marketing και παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών
  • τη διαχείριση online φήμης και αξιολογήσεων με χρήση AI εργαλείων
  • τη βελτιστοποίηση παρουσίας σε Google, πλατφόρμες κρατήσεων και Airbnb
  • τη δημιουργία ελκυστικών, εξατομικευμένων οδηγών (guides) για τους επισκέπτες
  • AI-powered κειμενογραφία και SEO για τον κλάδο του hospitality 
  • βέλτιστες στρατηγικές για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με AI 
  • εξατομικευμένο hospitality marketing με αξιοποίηση δεδομένων επισκεπτών
  • χρήση analytics και AI εργαλείων ανάλυσης για τη μέτρηση της απόδοσης των ενεργειών marketing 

Κάθε ενότητα συνδυάζει θεωρητική εισαγωγή, πρακτικές ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή αγορά, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις τους στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους. 

Εισηγητές του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Μουλός, CEO της GrowthRocks και η Έφη Χατζηγιαννοπούλου-Bersoux, CEO της GrowthGirls. Και οι δύο διαθέτουν πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία ως βασικοί εισηγητές σε σεμινάρια Τεχνητής Νοημοσύνης και Marketing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και ως διδάσκοντες στο NYU Stern School of Business (ΑΙ for Business, High-Tech Entrepreneurship, Go-To-Market Strategies). 

