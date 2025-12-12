Κατάρρευση 16% για τη μετοχή της Oracle

Boυτιά 16% έκαναν οι μετοχές της Oracle την Πέμπτη, πριν περιορίσουν τις απώλειές τους και κλείσουν με πτώση 10,8%.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η κίνηση αυτή ήρθε καθώς η Oracle ανακοίνωσε έσοδα 16,1 δισ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Oracle αύξησε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά περισσότερο από 40%, σε 50 δισ. δολάρια.

Οι δαπάνες, που προορίζονται σε μεγάλο βαθμό για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, αυξήθηκαν σε 12 δισ. δολάρια το τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των 8,4 δισ. δολαρίων.

Το μακροπρόθεσμο χρέος της, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών μισθώσεων, αυξήθηκε σε 116,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 44% σε σχέση με πέρυσι.