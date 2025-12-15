#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ζήτηση για ακίνητα υποχώρησε 0,6% σε μηνιαία βάση, παρά την μικρή ανάκαμψη του καλοκαιριού. Την άνοιξη του 2026 θα ξυπνήσει τελικά ο κλάδος από την «χειμερία νάρκη», εκτιμά η πρόεδρος της καναδικής Ένωσης Real Estate.

Καναδάς: Μειώθηκαν οι τιμές ακινήτων τον Νοέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 15:38

Οι τιμές κατοικιών στον Καναδά υποχώρησαν κατά 0,4% τον Νοέμβριο, καθώς ο αριθμός των σπιτιών που πουλήθηκαν στη χώρα μειώθηκε 0,6% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σημειώνεται ότι η τιμή αναφοράς «έπεσε» στα 674.800 καναδικά δολάρια ($490.000), όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά την μερική ανάκαμψη της ζήτησης για ακίνητα το καλοκαίρι, ως συνέπεια των μειώσεων στα στεγαστικά επιτόκια. Οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ ωστόσο, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Καναδά, έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στους υποψήφιους αγοραστές.

«Το 2025 αναμενόταν να είναι η χρονιά που η αγορά κατοικίας θα έβγαινε από τη χειμερία νάρκη», στην οποία είχε πέσει εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων που εφαρμόζονταν, δήλωσε η Valérie Paquin, πρόεδρος της καναδικής Ένωσης Real Estate (CREA). Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συνέβη κυρίως λόγω του «σοκ» που προκάλεσαν στην οικονομία οι αμερικανικοί δασμοί, πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό η  Paquin τόνισε πως η ανάκαμψη του κλάδου αναμένεται πλέον «την άνοιξη του 2026».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τον περασμένο μήνα επιβραδύνθηκε κατά 1,6% και ο αριθμός των κατοικιών που τέθηκαν προς πώληση, δείχνοντας ότι και η προσφορά ακινήτων υποχωρεί.

