Αυστηροποιεί τους νόμους κατά της διασποράς μίσους η Αυστραλία

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τη διασπορά μίσους στην χώρα μετά την φονική επίθεση με 15 νεκρούς με στόχο εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Μόντι, μεταδίδει το BBC.

Οι νέοι νόμοι στρέφονται εναντίον όσων διασπείρουν τον διχασμό και ευνοούν τη ριζοσπαστικοποίηση, δήλωσε ο Αλμαπνέζε.

Μεταξύ άλλων προβλέπουν την εκχώρηση περισσότερης εξουσίας στον υπουργό Εσωτερικών ώστε να ακυρώνει ή να αρνείται βίζες σε εκείνους «που διαδίδουν μίσος». Μια ομάδα εργασίας αναμένεται να συσταθεί επίσης για να διασφαλίσει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα «προλαμβάνει, αντιμετωπίζει και ανταποκρίνεται σωστά στην πρόκληση του αντισημιτισμού».

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την επιβολή κυρώσεων σε ιεροκήρυκες που προωθούν τη βία και την προσθήκη του «μίσους» ως επιβαρυντικού παράγοντα στην επιβολή ποινών για εγκλήματα που αφορούν διαδικτυακό εκφοβισμό ή παρενόχληση.

«Κάθε Αυστραλός Εβραίος έχει το δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής και να νιώθει ότι τον σέβονται και τον εκτιμούν», δήλωσε ο Αλμπάνεζε. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «υποστηρίζει και θα υιοθετήσει πλήρως» την έκθεση του Ιουλίου της απεσταλμένης για τον αντισημιτισμό Τζίλιαν Σίγκαλ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συστάσεις της Σίγκαλ έχουν επικριθεί από ορισμένους που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν δυνητικά να εργαλειοποιηθούν για να «φιμώσουν» την ελευθερία λόγου και να περιορίσουν τις φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες. Σημειώνεται άλλωστε ότι η έκθεση προβλέπει την παρακολούθηση πανεπιστημίων και καλλιτεχνικών οργανισμών και την αναστολή της χρηματοδότησης, σε περίπτωση που κριθεί, ότι δεν έχουν λάβει μέτρα κατά του αντισημιτισμού.

Τέλος ο Αλμπανέζε αποδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του δεν είχε κάνει αρκετά για να αποτρέψει την επέλαση του αντισημιτισμού μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, έπειτα από την πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου το 2023.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό ως πρωθυπουργός της Αυστραλίας» δήλωσε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη για «να ενώσει το έθνος».