Ζελένσκι: Θα έχουμε «σοβαρό πρόβλημα» χωρίς απόφαση για τα ρωσικά assets

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου συνέρχονται οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Συγκεκριμένα ο Ζελένσκι θα προσπαθήσει να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της χώρας.

«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο ηγέτης της χώρας.

Φον ντερ Λάιεν: Δεν φεύγουμε αν δεν υπάρξει λύση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα εγκαταλείψουν την σύνοδο των Βρυξελλών χωρίς συμφωνία για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», πρόσθεσε λέγοντας ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μη του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν αύριο και το Σάββατο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών -ίσως θα υπάρξουν Ευρωπαίοι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

