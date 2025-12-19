Αναβάλλεται η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εισακούστηκαν οι αγρότες μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες. Χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες «για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα» πριν υπογραφεί η συμφωνία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 09:55

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, έστειλε το δικό του μήνυμα στους αγρότες και αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν στο κέντρο του Βελγίου, δηλώνοντας ότι «θέλω να τους πω πως η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, διότι όλοι γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες τους, τόνισε ότι «η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης και θα αντιμετωπιστεί στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό».

Σε ό,τι αφορά τη μη επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕMercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), ο Αντόνιο Κόστα επισήμανε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση και ότι «οι εργασίες πρέπει τώρα να συνεχιστούν σε αυτή τη βάση». Όπως ανέφερε, ο χρόνος «είναι κρίσιμης σημασίας» και «πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής είχε υπογραμμίσει τη σημασία μιας συμφωνίας, τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα με τα κράτη μέλη και έχουμε έρθει σε επαφή με τους εταίρους μας στη Mercosur, συμφωνώντας σε μια μικρή αναβολή της υπογραφής».

