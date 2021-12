Ποιες εταιρίες διακρίθηκαν στα Mobile Excellence Awards 2022

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 στην κατάμεστη αίθουσα Callisto του Sofitel Athens Airport, η έβδομη τελετή απονομής των Mobile Excellence Awards 2022 , του πιο σημαντικού θεσμού επιβράβευσης στον χώρο του mobile, που διοργανώνεται από την Boussias, με την τιμητική υποστήριξη του ΣΕΚΕΕ, της ΕΕΚΤ και του ΣΕΠΕ.

Στην τελετή, την οποία παρακολούθησαν 310 στελέχη της αγοράς, βραβεύθηκαν τα κορυφαία έργα μιας χρονιάς , στην οποία η επικοινωνία, οι συναλλαγές, η εργασία και η ψυχαγωγία έγιναν πιο mobile από ποτέ, ενώ αναδείχθηκαν και τα πρώτα έργα που συνδέονται με τη νέα τεχνολογία του 5G, η οποία θα αλλάξει ριζικά το τοπίο του mobile τα επόμενα χρόνια.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό της βραδιάς πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι στο πλαίσιο της μεγάλης πρόκλησης της πανδημίας, οι υποδομές άντεξαν και ανταποκρίθηκαν στις πρωτόγνωρες ανάγκες, και αυτό οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια και στο έργο που έγινε και τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ανέφερε επίσης, πως ο εντυπωσιακός ψηφιακός μετασχηματισμός και η διαλειτουργικότητα που έχει επιτευχθεί στον δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε 150 εκ. συναλλαγές το 2020, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκ. το 2021. Αναγνωρίζοντας, πως, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το mobile κυριαρχεί πλέον ως πρώτη επιλογή σύνδεσης, ανέφερε κομβικά έργα του Υπουργείου όπως το myhealth app., αλλά και την εφαρμογή Covid free wallet, οι οποίες έχουν αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή των 3 τιμητικών βραβείων.

To πρώτο Lifetime Achievement βραβείο απονεμήθηκε στον Βασίλειο Μάγκλαρη, Ομότιμο Καθηγητή του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής του ΕΜΠ, ιδρυτή του Εργαστηρίου Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής του ιδρύματος, ο οποίος έχει διατελέσει μεταξύ άλλων: Πρόεδρος του ΕΔΕΤ, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών , Επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το δεύτερο Lifetime Achievement βραβείο της βραδιάς απονεμήθηκε στον κ. Νικόλαο Κωσταρά, CIO της WIND Hellas για 20 συνεχόμενα χρόνια, παρά τις πολλές αλλαγές των διοικητικών σχημάτων της εταιρείας και συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα. Εκ των ιδρυτικών στελεχών της Panafon το 1993, έχει υπάρξει από τις απαρχές του κλάδου έως σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας.

Το τρίτο τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα μαθητών του Pierce-Αμερικανικου Κολλεγίου Ελλάδας, η οποία στο πλαίσιο του Junior Achievement Greece, ανέπτυξε τη μαθητική εικονική επιχείρηση «Lifeprint», ένα καινοτόμο behavior Change app., με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή προσφέρει φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις σε καθημερινές δραστηριότητες, σε πέντε κατηγορίες: διατροφή, μετακίνηση, αγορές, ενέργεια και τουρισμό.

Τις κορυφαίες διακρίσεις της χρονιάς κατέκτησαν οι: ΟΠΑΠ και Eurobank που αναδείχθηκαν Mobile Brand of the year, η ATCOM που αναδείχθηκε Mobile Agency of the year και ο όμιλος ΟΤΕ-COSMOTE που αναδείχθηκε Mobile Network of the year.

Το βραβείο κορυφαίας βαθμολογίας από τους κριτές κατέκτησε το έργο “Dream Lab App.” του Ιδρύματος Vodafone, η εφαρμογή που κατάφερε να συνδέσει ένα εκατομμύριο smartphones σε όλο τον κόσμο με σκοπό να επιταχυνθούν σημαντικές επιστημονικές έρευνες βοηθώντας στην αντιμετώπιση του COVID-19.

Τα Gold βραβεία της χρονιάς απονεμήθηκαν σε έργα των εταιρειών: Eurobank-Atcom, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, ίδρυμα Vodafone-Connect your City, Threenitas-Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΗΔΙΚΑ-ΟΤΕ Group-Byte, Ίδρυμα Vodafone-Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου & Crowdpolicy, Threenitas, Dataconsulting-Γ.Θ.. Κουρής, ΟΠΑΠ, COSMOTE e-VALUE, COSMOTE, ERGO Ασφαλιστική, ΟΠΑΠ-Bespot, Vodafone, Goody’s-Atcom, Ίδρυμα Vodafone, Τεχνόπολις ΑΕ, Bespot.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία και τους νικητές, καθώς φωτογραφίες της Τελετής Απονομής των βραβείων μπορείτε να βρείτε στο www.m-awards.gr