Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές για την αγορά εξοχικής κατοικίας

Άνοδο που ξεπερνά το 10% σε σχέση με το 2024 καταγράφουν φέτος οι τιμές πώλησης νεόδμητων εξοχικών κατοικιών, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της εταιρείας Elxis-At Home.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά κτηματομεσιτικών υπηρεσιών σε Ελλάδα και Ολλανδία, το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας με πισίνα και κήπο ανέρχεται σε 4.675 ευρώ ανά τ.μ., από 4.243 ευρώ ανά τ.μ. το 2024, αλλά και 3.675 ευρώ ανά τ.μ. το 2023 και 3.458 ευρώ ανά τ.μ. το 2022. Έτσι, οι πιθανές υπεραξίες για κάποιον που είχε επενδύσει σε μια εξοχική κατοικία το 2022, διαμορφώνονται σε 35%, εξέλιξη που εξηγεί και το σταθερά υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Γαβριηλίδης, εκτιμά πως νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγγύτητα ή θέα προς την θάλασσα, που να μην ξεπερνούν σε κόστος τις 400.000 – 450.000 ευρώ (όπως αυτές που διαθέτει η ελληνική αγορά) είναι δυσεύρετες σε άλλες αγορές της Ευρώπης.

Επιπλέον, η επενδυτική αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και η διατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών, προσφέρουν και την προοπτική μελλοντικών υπεραξιών, ενισχύοντας έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Στην έρευνά της, η Elxis σημειώνει ότι οι υψηλότερες αξίες εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου. Φέτος, η μέση τιμή αγγίζει τα 4.866 ευρώ ανά τ.μ., αντανακλώντας την προσφορά νέων πολυτελών συγκροτημάτων σε παραθαλάσσια σημεία.

Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, λόγω της ανάπτυξης νέων έργων υψηλών προδιαγραφών. Σταθερή τα τελευταία χρόνια είναι η ανοδική πορεία των τιμών των νέων εξοχικών και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ στη Νότια Κρήτη, καταγράφονται πλέον σημαντικές αυξήσεις, μετά την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2023.

Μεταξύ των επιμέρους περιοχών, στο Ιόνιο μεγάλη ζήτηση καταγράφεται στην Κέρκυρα, ενώ στην Δυτική Ελλάδα, ξεχωρίζει η ακτογραμμή στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και περιοχές, όπως η Πάλαιρος.

Στην Κρήτη, υψηλή ζήτηση καταγράφεται στo νότιο τμήμα του Ρεθύμνου και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, που προσφέρουν θέα προς το Λιβυκό και το Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα.

Μια ακόμα τάση που είναι εμφανής και φέτος, είναι η προτίμηση όλο και περισσότερων αγοραστών σε κατοικίες, που βρίσκονται μακριά από τους «κορεσμένους» τουριστικούς προορισμούς. Η επιθυμία για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα είναι ο ένας λόγος για την στροφή αυτή των αγοραστών, ενώ επίσης οι περιοχές αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης κι άρα και μελλοντικών υπεραξιών, κάτι που ενδιαφέρει όλο και περισσότερους αγοραστές.