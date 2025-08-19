Το πρώτο ταμείο ξενοδοχείων και Airbnb το φετινό καλοκαίρι

Με ενισχυμένες επιδόσεις έκλεισε ο Ιούνιος για τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, καθώς τόσο η μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου, όσο και η μέση πληρότητα σημείωσαν άνοδο σε σχέση με πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά τη μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου, αυτή διαμορφώθηκε στα 147 ευρώ, αυξημένη κατά 3,5% σε σχέση με τα 142 ευρώ τον περσινό Ιούνιο. «Αυτό σημαίνει ότι για τον Ιούνιο η μέση τιμή διάθεσης στον πληθυσμό των 448.000 δωματίων της χώρας εκτιμήθηκε στα 147 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΙΤΕΠ.

Σε μηναία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), η μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου ενισχύθηκε πολύ περισσότερο στο 31,25%, δεδομένου ότι τον Μάιο το μέσο κόστος διανυκτέρευσης είχε ανέλθει σε 112 ευρώ.

Μεγαλύτερη είναι η απόκλιση ως προς τη διάμεση τιμή, αφού τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε σε 125 ευρώ από 115 ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με τη διαφορά να παραπέμπει σε άνοδο 8,7% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αύξηση των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία ανήλθε τον Ιούνιο σε 9,8% σε σχέση με τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Σε ετήσια βάση η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε στο 6,7%.

Η πληρότητα

Η μέση πληρότητα, το δεύτερο μέγεθος που αντανακλά τις επιδόσεις των ξενοδοχείων, στο σύνολο των ξενοδοχείων ήταν τον περασμένο Ιούνιο 78,5%, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όταν και είχε διαμορφωθεί στο 75,7%.

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΤΕΠ, φέτος εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 10.110 ξενοδοχεία, με τον συνολικό αριθμό των δωματίων να ανέρχεται σε περίπου 448.000.

Στην έρευνα που παρουσιάζει συμμετέχουν 440 ξενοδοχεία. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα που πραγματοποιεί κάθε μήνα το ΙΤΕΠ και φιλοδοξεί να μετράει σε πραγματικό χρόνο τα κύρια μεγέθη των ελληνικών ξενοδοχείων, την πληρότητα και τη μέση τιμή του μήνα.

Η εικόνα στα Airbnb

Με χαμηλότερη ταχύτητα κινήθηκαν, την ίδια στιγμή, τα καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πληρότητα, η οποία αυξήθηκε οριακά, κάτω του 1%, τον περασμένο Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας AirDNA, η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 6% περίπου σε ό,τι αφορά τις καταχωρίσεις καταλυμάτων, ενώ η ζήτηση σημείωσε υψηλότερη αύξηση, πέριξ του 8%.