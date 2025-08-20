#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πού και πόσο αγοράζουν τώρα οι επενδυτές στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Εξαιρώντας τις premium κατοικίες και βίλες, οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων στα νότια προάστια της Αθήνας προσεγγίζουν τα ανώτερα όρια. Που καταγράφεται τώρα υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικιών.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 07:32

Η αγορά των πολυτελών κατοικιών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα διατηρεί έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και το 2025. Οι τιμές σε premium περιοχές, όπως η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα, έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τα 10.000–13.000 ευρώ ανά τ.μ. για νεόδμητα ή πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα.

Η μέση τιμή στη Βουλιαγμένη διαμορφώνεται στα 7.441 ευρώ ανά τ.μ. ενώ στη Γλυφάδα κυμαίνεται γύρω στα 5.100 ευρώ ανά τ.μ. Μέσα στο 2024 καταγράφηκε αύξηση τιμών πώλησης κατά 7,9%, με τις εκτιμήσεις για το 2025 να δείχνουν ήπια άνοδο κατά περίπου 3%.

Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty Greece, η αγορά έχει προσεγγίσει τα ανώτερα όρια στις πιο προβεβλημένες περιοχές, ωστόσο δεν έχει φτάσει σε πλήρη σταθεροποίηση.

Οι ποιοτικές κατοικίες σε εμβληματικά σημεία συνεχίζουν να παρουσιάζουν ζήτηση. Τα περιθώρια απόδοσης (yields) κυμαίνονται συνήθως στο 3–5% στις πιο ώριμες περιοχές των νοτίων προαστίων, ενώ σε λιγότερο κορεσμένα σημεία των νοτίων προαστίων μπορεί να αγγίξουν και το 6%.

Η δυναμική της ζήτησης μετατοπίζεται προς περιοχές όπως η Σαρωνίδα, το Λαγονήσι, η Ανάβυσσος και η Βάρη, όπου οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες (2.500–4.000 ευρώ ανά τ/μ.) και όπου η σχέση τιμής–ποιότητας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Οι βασικοί επενδυτές παραμένουν Ευρωπαίοι (κυρίως από Γερμανία, Γαλλία και Ελβετία), Ισραηλινοί, Κύπριοι, Αμερικανοί και επενδυτές από τη Μέση Ανατολή.

