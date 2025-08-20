Μονοψήφιες... πτήσεις για τα Airbnb στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Την ανοδική πορεία της συνέχισε και τον Ιούλιο η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, με την πληρότητα, τη ζήτηση αλλά και τον αριθμό των καταχωρίσεων να ενισχύονται σε μονοψήφιο, ωστόσο, ποσοστό.

Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα συμπεριελήφθη στις χώρες εκείνες οι οποίες στην αιχμή του καλοκαιριού κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να καταγράψουν αύξηση ως προς την πληρότητα σε ετήσια βάση.

Η Γαλλία και η Δανία σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις με άνοδο 6% ετησίως, με την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελβετία να ακολουθούν στο συν 4% και τις Ιρλανδία, Γερμανία, Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο να έπονται με αύξηση 3% έκαστη. Η Ελλάδα μαζί με τη Νορβηγία και την Πορτογαλία κατέγραψε άνοδο 2%, ενώ στο συν 1% ολοκληρώθηκε ο Ιούλιος για την Ιταλία.

Παράλληλα, σε χώρες όπου η προσφορά ακολούθησε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τη ζήτηση, όπως στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Πολωνία, στην Αυστρία, στην Τσεχία και στην Ουγγαρία, η πληρότητα περιορίστηκε.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι καταχωρίσεις διαθέσιμων προς ενοίκιαση ακινήτων αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ η ζήτηση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας άνοδο 7% περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εξειδικευμένη εταιρεία AirDNA.

Αύξησης της προσφοράς

Ως προς τον αριθμό των προσφερόμενων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε γενικές γραμμές οι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Ευρώπης ήταν εκείνες που σημείωσαν τις περισσότερες προσθήκες. Έτσι, η Νορβηγία βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας με άνοδο 17% και ακολούθησε η Τσεχία στο συν 15%. Διψήφιο ποσοστό αύξησης σημείωσαν επίσης η Φινλανδία (12%), το Βέλγιο (10%) και η Πολωνία (10%).

Ανοδικά αλλά με ηπιότερο ρυθμό κινήθηκαν Γερμανία (9%), Ολλανδία (9%), Σουηδία (8%), Πορτογαλία (7%), Ουγγαρία (7%), Ιρλανδία (6%), Δανία (5%), Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, (5%), Ηνωμένο Βασίλειο (5%) και Αυστρία (3%).

Μειωμένες σε σχέση με πέρυσι ήταν οι καταχωρίσεις καταλυμάτων στη Γαλλία (-1%), στην Ισπανία (-1%), στην Ιταλία (-2%) και στην Κροατία (-3%).

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι καταχωρίσεις για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανήλθαν σε 4,15 εκατ., αριθμός-ρεκόρ, με άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση και 2,5% σε μηνιαία βάση.

Ο Ιούλιος ήταν, μάλιστα, ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκε ρεκόρ καταχωρίσεων. Πάντως, ο ρυθμός ανάπτυξης, όπως επισημαίνει η AirDNA, έχει επιβραδυνθεί, με τον φετινό Ιούλιο να σημειώνει τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση σε επίπεδο καταχωρίσεων από τον Μάρτιο του 2022, όταν το σχετικό ποσοστό είχε ανέλθει στο 2,2%. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2024 το αντίστοιχο ποσοστό υποδήλωνε μια αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα για το φθινόπωρο

Με αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση ολοκληρώθηκε ο Ιούλιος και σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για διαμονή κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα, με τον σχετικό αριθμό να ανέρχεται σε 61,3 εκατ. Ως προς τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και αφορούν διαμονή τον ίδιο μήνα ή μεταγενέστερο, καταγράφηκε άνοδος κατά 5,1%, ποσοστό που υποδηλώνει πως πέραν του «θερμού» διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου, η ζήτηση διαχέεται και σε μήνες εκτός της περιόδου αιχμής, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Εξ ου και οι κρατήσεις για το φθινόπωρο αυξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, με τους δύο πρώτους μήνες, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, να ενισχύουν το μερίδιό τους στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση για τον Σεπτέμβριο έχει ενισχυθεί σε ποσοστό 10% σε ετήσια βάση, με τον Οκτώβριο να σημειώνει περαιτέρω άνοδο κατά 13%. Σημάδια επιβράδυνσης καταγράφει για την ώρα ο Νοέμβριος, με αύξηση 2% ετησίως.

Κερδίζουν έδαφος

Την ίδια στιγμή, οι καταχωρίσεις για πολυτελή ακίνητα σημείωσαν αύξηση 14% σε ετήσια βάση. Τα ακίνητα μεσαίας κατηγορίας αυξήθηκαν σε ποσοστό 6%, ενώ τα πιο οικονομικά σημείωσαν άνοδο σ ποσοστό 4%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πρόθεση των τουριστών υψηλότερου εισοδήματος να ταξιδέψουν.

Μάλιστα, 15 από τις 20 υπό εξέταση χώρες κατέγραψαν διψήφια αύξηση στον αριθμό των καταχωρίσεων πολυτελών ακινήτων, με τη Νορβηγία, τη Δανία και την Ελβετία να σημειώνουν την ισχυρότερη ετήσια ανάπτυξη στην κατηγορία πολυτελών ακινήτων, επιβεβαιώνοντας την άνοδο των λιγότερο κορεσμένων προορισμών.