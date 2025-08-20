Ποια μεγάλη τουριστική επένδυση στη Ρόδο μπαίνει στον πάγο

«Φρένο» στην επένδυση των 148 εκατ. ευρώ την οποία έχει δρομολογήσει η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. στη Ρόδο έβαλε με απόφασή της η δημοτική κοινότητα Κοσκινού του δήμου Ρόδου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, η δημοτική κοινότητα γνωμοδοτεί αρνητικά για την ανάπτυξη του τουριστικού project, το οποίο, βάσει σχεδιασμού, θα αποτελείτο από ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, ένα κέντρο αναζωογόνησης, ένα συνεδριακό κέντρο και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 632 κλινών.

Τα επιχειρήματα

Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Κοσκινού, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 14 Αυγούστου, η αρνητική γνωμοδότηση οφείλεται στην έλλειψη υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του οικισμού και συνακόλουθα του εν λόγω έργου και στην αναγκαιότητα προσκόμισης νέας βεβαίωσης για υδροδότηση του από την ΔΕΥΑΡ.

Επισημαίνεται, δε, πως η απόφαση θα αποσταλεί στον δήμο Ρόδου, στον αντιδήμαρχο, στην διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του δήμου Ρόδου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «για τις περαιτέρω ενέργειες».

Η επένδυση

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα θα αποτελείτo από ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, δυναμικότητας 394 δωματίων και 1.050 κλινών, ειδικές τουριστικές υποδομές (κέντρο αναζωογόνησης, συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 2.500 συνέδρων), 158 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας 632 κλινών και συνοδές εγκαταστάσεις.

Το έργο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς εμπεριέχει Κέντρο Αναζωογόνησης (τουρισμός ευεξίας) και Συνεδριακό Κέντρο (συνεδριακός τουρισμός).

Σκοπός της ιδιοκτήτριας του έργου, της εταιρείας ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ (M Group of Companies), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Ιωάννης Μαυρομμάτης, είναι η κατασκευή «ενός σύγχρονου, λειτουργικού, και περιβαλλοντικά φιλικού σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα παρέχει υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες με σκοπό τον εμπλουτισμό, συμπλήρωση (συνεδριακό κέντρο κ.τ.λ.) και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής».

Το ακίνητο, στο οποίο έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, είναι εμβαδού 263,5 στρεμμάτων, απέχει 300 μέτρα από τη θάλασσα και βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Ρόδου, περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού «Κοσκινού» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Προφήτης Ηλίας».

Σημειώνεται ότι το M Group of Companies, που μετρά 5 ξενοδοχεία σε Κρήτη, Ρόδο και Κω, έχει παρουσία άνω των 50 ετών στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο της φιλοξενίας. Το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνει το TUI Magic Life Plimmiri by Atlantica και το Atlantica Mikri Poli Rhodes στη Ρόδο, το Atlantica Mikri Poli Kos και το Atlantica Mikri Poli Park Kos στην Κω και το Atlantica Mikri Poli Crete στον Μακρύ Γυαλό.

Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, βρίσκεται η ανάπτυξη τριών έργων φιλοξενίας στη Ρόδο, το Ammos Pefki project, το Pedieus Gennadi project και ένα ακόμη project στην Καλλιθέα.