Εκτόξευση στο 1,7 δισ. στα ταξίδια Ελλήνων στο εξωτερικό στο 6μηνο

Υψηλότερες σε ποσοστό 24% ήταν οι δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό το α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πιο αναλυτικά, οι Έλληνες ταξιδιώτες ξόδεψαν 1,67 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου έναντι 1,34 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τη σχετική διαφορά να διευρύνεται έτι περαιτέρω τον Ιούνιο στα 321,8 εκατ. ευρώ από 244,8 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024, παραπέμποντας σε αύξηση 31% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την ανοδική τάση του 2024, με τους Έλληνες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό να δαπανούν 2,8 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό ενισχυμένο κατά 15% σε σχέση με το 2023, όταν οι αντίστοιχες δαπάνες είχαν ανέλθει σε 2,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα ευρήματα της μελέτης «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023-2024» που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), οι δαπάνες των Ελλήνων ταξιδιωτών ξεπέρασαν το 2024 τα προ πανδημίας επίπεδα, ωστόσο, τα ταξίδια στο εξωτερικό δεν έχουν ανακάμψει ακόμη πλήρως σε σύγκριση με την εικόνα που επικρατούσε πριν από το 2019.

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο αναχωρήσεων καταγράφηκε άνοδος 8% από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024 και μείωση των διανυκτερεύσεων κατά -1%, από 34,9 εκατ. το 2023 σε 34,5 εκατ. το 2024.

Οι top προορισμοί

Σε επίπεδο προορισμών, οι κάτοικοι της Ελλάδας, όπως κατηγοριοποιούνται από την ΤτΕ, έκαναν πέρυσι στροφή σε προορισμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, με τις χώρες της ζώνης του ευρώ να έχουν την τιμητική τους και τους παραδοσιακούς υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία να ξεχωρίζουν.

Μάλιστα, όπως σημειώνει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η αλλαγή στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των κατοίκων της Ελλάδας, με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να κερδίζουν πόντους έναντι βαλκανικών προορισμών, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών συνέβαλε στην αύξηση των δαπανών που κατέγραψαν νέα υψηλά. Και αυτό διότι η δαπάνη για ένα ταξίδι σε χώρα της ευρωζώνης είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από ένα ταξίδι σε χώρα της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, οι παραδοσιακοί υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμοί, δηλαδή Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία και Ιταλία, αύξησαν το μερίδιό τους τόσο ως προς τις αναχωρήσεις των κατοίκων της Ελλάδας, όσο και ως προς τις δαπάνες τους.

Έτσι λοιπόν, οι αναχωρήσεις προς Γερμανία σημείωσαν άνοδο 21%, με τις αντίστοιχες δαπάνες να ενισχύονται κατά 24% το 2024 σε σχέση με το 2023. Σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε αύξηση 6% στις αναχωρήσεις και 20% στις δαπάνες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Γαλλία διαμορφώθηκαν στο 22% και στο 16%.

Μικρότερη ήταν η άνοδος των αναχωρήσεων προς Ιταλία στο 7%, με τις δαπάνες να βρίσκονται στο συν 15%, ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασε η Ολλανδία με τις μεν αναχωρήσεις να ενισχύονται κατά 25%, τις δε δαπάνες να αυξάνονται σε ποσοστό 30%.

Πέραν των συγκεκριμένων προορισμών, ξεχώρισαν επίσης Τσεχία (αναχωρήσεις +26% και δαπάνες +33%), Αυστρία (αναχωρήσεις +22% και δαπάνες +25%) και Πολωνία (αναχωρήσεις +25% και δαπάνες +47%).

Συνολικά, σε επίπεδο αναχωρήσεων, οι χώρες της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο 15%, οι χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν μείωση 4% και οι λοιπές χώρες εμφάνισαν αύξηση 7% σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 19% στις χώρες της ζώνης του ευρώ, σε 1,39 δισ. ευρώ, κατά 10% στις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ, σε 298 εκατ. ευρώ, και κατά 12% στις λοιπές χώρες, σε 1,1 δισ. ευρώ.

Πώς διαμορφώθηκε η μέση δαπάνη

Ως προς τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη, η υψηλότερη καταγράφηκε στις ΗΠΑ, στα 1.180 ευρώ, ακολούθησε η Ρωσία στα 845 ευρώ και έπειτα το Ηνωμένο Βασίλειο στα 693 ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, σε ό,τι αφορά τους βασικούς δείκτες, παρατηρήθηκε την περίοδο 2023-2024, αύξηση της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ) σε ποσοστό 6,8%, από 393 ευρώ το 2023 σε 420 ευρώ το 2024, αλλά και της Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) κατά 16,8%, από 70 ευρώ το 2023 σε 81 ευρώ το 2024.

Στον αντίποδα, καταγράφηκε μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (ΜΔΠ) σε ποσοστό 8,5%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024.

Σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, η ΜΚΔ αυξήθηκε κατά 20%, από 350 ευρώ το 2019 σε 420 ευρώ το 2024 και η ΜΔΔ ενισχύθηκε σε ποσοστό 33,3%, από 61 ευρώ το 2019 σε 81 ευρώ το 2024. Αντίθετα, η ΜΔΠ περιορίστηκε από 5,7 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024, καταγράφοντας μείωση 10%.

Αλλαγή προτιμήσεων και εποχικότητα

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων των Ελλήνων, βάσει της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, καταγράφηκε το 2024 μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.

Τέλος, η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν εστιάζεται όπως στον εισερχόμενο τουρισμό στο 2ο και 3ο τρίμηνο κάθε έτους (78% των αφίξεων και 81,5% των εισπράξεων για το 2024), αλλά επιμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους, με εξαίρεση ίσως το 1ο τρίμηνο που υστερεί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρίμηνα.