ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούνιο

Οι αφίξεις ήταν 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις 23.664.485, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, κατά 2,6% στις αφίξεις και 1,8% αντίστοιχα.

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 12:17

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούνιο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.664.485, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 2,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, καταγράφηκε άνοδος στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,7% και 89,3%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,3 ημέρες.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

