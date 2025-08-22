Τουρισμός: Τα «γερά πορτοφόλια» και οι... Σκωτσέζοι στις ελληνικές παραλίες

Ενισχυμένο σε ποσοστό 11% ήταν το ταμείο του τουρισμού για το α’ εξάμηνο του έτους, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 7,66 δισ. ευρώ τη στιγμή που ο αριθμός των ταξιδιωτών δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, στα 11,7 εκατομμύρια επισκέπτες.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, καταγράφηκε αύξηση 8,8% ως προς τα τουριστικά έσοδα, με τον αριθμό των ταξιδιωτών, ωστόσο, να υστερεί σε ποσοστό 1,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η άνοδος των εισπράξεων αποδίδεται κατά βάση στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία το εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 622 ευρώ, ενισχυμένη κατά 10,1% σε ετήσια βάση. Σημειωτέον ότι το α’ εξάμηνο του 2024 η μέση δαπάνη ήταν μειωμένη σε ποσοστό 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Ποιοι τόνωσαν τα έσοδα

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί ήταν εκείνοι που τόνωσαν τα τουριστικά έσοδα του εξαμήνου, με τις δαπάνες τους να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης κατά 13,5% και κατά 29,4% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, οι Γερμανοί εισέφεραν 1,37 δισ. ευρώ στο… ταμείο και οι Αμερικανοί ενίσχυσαν τις ταξιδιωτικές εισπράξεις με 704 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, οι Αμερικανοί αναδείχθηκαν μακράν ως οι πιο γαλαντόμοι για τον ελληνικό τουρισμό, με τη μέση δαπάνη να ανέρχεται σε επίπεδο εξαμήνου στα 1.015 ευρώ. Η γερμανική αγορά τερμάτισε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας με τη μέση δαπάνη να διαμορφώνεται στα 739 ευρώ, 8 ευρώ μόλις πιο κάτω από τα 747 ευρώ των Γάλλων που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα σε μηνιαία βάση, με τις δαπάνες των Γερμανών ταξιδιωτών να καταγράφουν άνοδο 18,6%, στα 594 εκατ. ευρώ, και εκείνες των Αμερικανών να εκτοξεύονται τον Ιούνιο στο συν 64,7% και στα 247 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικό της σημασίας των δύο αγορών, της αμερικανικής και της γερμανικής, είναι το γεγονός ότι οι δαπάνες τους αποτέλεσαν αθροιστικά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου το 27% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παραδοσιακές… δεξαμενές ταξιδιωτών του ελληνικού τουρισμού, μονοψήφια αύξηση στο 9% σημείωσαν και οι εισπράξεις από την ιταλική αγορά, στα 344 εκατ. ευρώ. Οι Ιταλοί ήταν, μάλιστα, εκείνοι που μάλλον αποδείχτηκαν... Σκωτσέζοι καθώς ξόδεψαν τα λιγότερα το α’ εξάμηνο του έτους, με τη μέση δαπάνη να υπολογίζεται στα 558 ευρώ.

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες ξόδεψαν 1,08 δισ. ευρώ, ποσό που παραπέμπει σε άνοδο 7,3% σε ετήσια βάση, με τη μέση δαπάνη να ανέρχεται στα 711 ευρώ, με τους Γάλλους να σημειώνουν μικρή άνοδο κατά 2,1%, στα 455 εκατ. ευρώ.

Σε μηνιαία βάση, τα τουριστικά έσοδα από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο βρέθηκαν στο συν 3%, στα 601 εκατ. ευρώ. Οι Γάλλοι ταξιδιώτες ξόδεψαν τον Ιούνιο 192 εκατ. ευρώ, με άνοδο 19,9%, ενώ οι Ιταλοί δαπάνησαν περί τα 180 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε άνοδο 25,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σημειώνεται πως παρά τη σημαντική αύξηση των εισπράξεων των τουριστών από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η γερμανική αγορά και η βρετανική παραμένουν οι βασικοί τροφοδότες του κλάδου, αφού σε επίπεδο εσόδων αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/3 των συνολικών εισπράξεων.

Υπερατλαντική αύξηση των αφίξεων

Ως προς τις αφίξεις, η αμερικανική αγορά ήταν εκείνη που έσωσε την παρτίδα σε επίπεδο εξαμήνου με 694 χιλιάδες Αμερικανούς να επισκέπτονται την Ελλάδα, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά, πάντως, την αμερικανική αγορά, η υποτίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ έχει εγείρει προβληματισμό στους κόλπους των επιχειρηματιών του κλάδου σε σχέση με τις αφίξεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού μεσομακροπρόθεσμα, αρχής γενομένης από το 2026.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες βασικές πηγές του ελληνικού τουρισμού, διψήφιο ποσοστό σε επίπεδο αφίξεων καταγράφηκε και από τους Βρετανούς, στο 11% σε ετήσια βάση, ήτοι 1,5 εκατ. συνολικά, με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς να ακολουθούν με άνοδο 4,7% και 4,9% αντίστοιχα. Ο αριθμός των Γερμανών ανήλθε σε 1,85 εκατ., ξεπερνώντας τους Βρετανούς, ενώ οι Ιταλοί έφτασαν τους 617 χιλιάδες.

Στον αντίποδα, οι αφίξεις από τη γαλλική αγορά σημείωσαν σημαντική πτώση στο 9,8%, με 610 χιλιάδες.