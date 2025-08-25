ΕΦΚΑ: Ποιοι συνταξιούχοι πάνε σήμερα ταμείο για αναδρομικά

Σήμερα πληρώνει ο ΕΦΚΑ 47.055 συνταξιούχους – απόστρατους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,.

Πρόκειται για ποσά που έχουν παρακρατηθεί, ενώ δεν έπρεπε, συνολικά 27 μηνών. Είναι κρατήσεις που επιβλήθηκαν το 2012 και καταργήθηκαν το 2023 με διάταξη που ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά σε όσους απόστρατους επιβλήθηκαν υψηλότερες περικοπές, καθώς τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων δεν συνυπολογίζονται πλέον στο άθροισμα με την κύρια σύνταξη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, η εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα, έβγαλε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, στους οποίους θα επιστραφούν ποσά, κατά μέσο όρο της τάξης των 2.800 ευρώ.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Αναλυτικά, τα αναδρομικά προέρχονται από την επιστροφή κρατήσεων 27 μηνών που επιβάλλονταν στις κύριες συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων που μαζί με τα μερίσματα των Μετοχικών ταμείων, ξεπερνούσαν σε άθροισμα τα 1.000 ευρώ.

Η μείωση του Νόμου 4093/2012 που επιβαλλόταν σε άθροισμα συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ καταργήθηκε από τον Απρίλιο του 2023 για τα στρατιωτικά μερίσματα. Με την κατάργηση της μείωσης από τα μερίσματα, οι συνταξιούχοι - απόστρατοι πήραν αυξήσεις στην κύρια σύνταξη από την 1η/4/2023 και ήταν σε εκκρεμότητα η πληρωμή των αναδρομικών για το διάστημα από 1ης/1/2021 ως 31/3/2023, δηλαδή για 27 μήνες.

Έτσι, για παράδειγμα απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε αρχικά μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ στην κύρια σύνταξη. Χωρίς το μέρισμα, η μείωση περιοριζόταν στο 10%, ήτοι 194 ευρώ αφού επιβάλλεται μόνον στην κύρια σύνταξη.

Από την αλλαγή αυτή ο απόστρατος κέρδισε αύξηση 97 ευρώ στη σύνταξη, την οποία έλαβε από τον Απρίλιο του 2023, όμως δικαιούται και αναδρομικά της τάξης των 2.619 ευρώ, τα οποία θα λάβει την Δευτέρα.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν άλλοι, περίπου 43.000 συνταξιούχοι που σταδιακά, από το φθινόπωρο, θα λάβουν αναδρομικά ποσά, ανάλογα με το τι θα βγάλει ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεών τους. Η διαδικασία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, κυρίως λόγω έλλειψης στοιχείων από τα πρώην Ταμεία, όμως φαίνεται πως πλέον, η διοίκηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματίζει συνεχείς πληρωμές αναδρομικών.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι, είναι συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου Βρούτση (Ν.4670/2020), που αντικατέστησε τα χαμηλά ποσοστά που προέβλεπε αρχικά, τα έτη ασφάλισης πάνω από το 30ο, ο Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016).

Οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά το 2016 και έχουν σε εκκρεμότητα επανυπολογισμό σύνταξης θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά με ποσά που, ενδεικτικά, ξεπερνούν και τις 12.000 ευρώ. Όσοι είναι συνταξιούχοι πριν το 2016, θα πάρουν αυξήσεις εφόσον πρώτα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και το επιπλέον ποσό που θα προκύψει θα πιστωθεί με αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019 έως σήμερα. Για αυτήν την κατηγορία τα αναδρομικά θα είναι λιγότερα, με ποσά ως 3.000 με 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι επανυπολογισμοί που εκκρεμούν ανά φορέα είναι οι εξής:

Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα εκκρεμούν 9.000 επανυπολογισμοί κύριων συντάξεων.

Στους συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ εκκρεμούν 11.000 επανυπολογισμοί κύριων συντάξεων.

Στους συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ εκκρεμούν 13.000 επανυπολογισμοί κύριων συντάξεων.

Στους συνταξιούχους τραπεζών εκκρεμεί ο ορθός επανυπολογισμός για περίπου 10.000 συνταξιούχους (σ.σ.: χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα προκύψουν αυξήσεις για όλους, όπως φάνηκε πρόσφατα με 2.000 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας).

Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη του ΕΦΚΑ, εξετάζονται και ελέγχονται από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από πολίτες, οι οποίοι διαφωνούν με τον αρχικά διενεργηθέντα επανυπολογισμό της σύνταξής τους, σημειώνοντας επίσης, ότι η αναμονή για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης έχει πέσει στις 50 μέρες.