ΓΑΙΑΟΣΕ: Κινείται για την αξιοποίηση 400 στρεμμάτων κοντά στο εργοστάσιο ζάχαρης της Λάρισας

Στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης περίπου 400 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται πλησίον του εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ προχώρησε η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου (Growthfund), με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.

Η πρόσκληση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΑΙΑΟΣΕ, αποτελεί το πρώτο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποσκοπεί στη συλλογή ιδεών, προτάσεων και απόψεων για τις ανάγκες ωρίμανσης του ακινήτου, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και τον καθορισμό του κατάλληλου μείγματος χρήσεων. Παράλληλα, στόχος είναι η ενσωμάτωση του ακινήτου στον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του προκαταρκτικού σχεδιασμού, κρίθηκε αρχικά ως βέλτιστη λύση η αξιοποίηση του ακινήτου ως Επιχειρηματικού/Εμπορευματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4982/2022 και του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014.

Το ακίνητο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στον ελλαδικό χώρο, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Λάρισας και διαθέτει εξαιρετική προσβασιμότητα καθώς:

Είναι παρακείμενο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Απέχει 3 χλμ. από τον Αυτοκινητόδρομο 1 (Ε75) μέσω του κόμβου 66 «Συκούριο»

Η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά - Θεσσαλονίκης διέρχεται εφαπτόμενα του ακινήτου

Βρίσκεται σε απόσταση 70 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου και 80 χλμ. από το Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου

Η επίπεδη μορφολογία του εδάφους, με ήπιες κλίσεις, το καθιστά κατάλληλο για αναπτυξιακές χρήσεις, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός πλημμυρικής ζώνης κινδύνου, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως και την 17η Οκτωβρίου 2025, ώστε να ληφθούν υπόψη στα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.