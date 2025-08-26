Ερχεται φορολογικός λογαριασμός 31,5 δισ. σε πέντε μήνες

Μια μεγάλη αλήθεια επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο επτάμηνο του έτους: Οι πενιχρές αυξήσεις που δόθηκαν στο δημόσιο τομέα (30 ευρώ οριζόντια από την 1η Απριλίου ) και τον ιδιωτικό τομέα (αύξηση του κατώτατου στα 880 ευρώ), δεν ενισχύουν αντίστοιχα την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, απλώς αυξάνουν περαιτέρω τα κρατικά έσοδα από το φόρο εισοδήματος.

Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας- η οποία δεν φαίνεται να… απασχολεί τελικώς ούτε το φετινό «πακέτο» της ΔΕΘ- σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό (3,1% τον Ιούλιο εφέτος) περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, την ώρα που ως φορολογούμενοι πολίτες μετακινούνται αυτόματα σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές και πληρώνουν περισσότερους φόρους, χωρίς να έχουν πραγματικά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού για τα φορολογικά έσοδα. Ακόμα και αν αφαιρεθεί η διαφορά που κάνει η πάταξη της φοροδιαφυγής (υπολογίζουν στο ΥΠΟΙΚ 1 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα το τρέχον έτος) οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 σε 40,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,7 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα (και λόγω πληθωρισμού) έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε περίπου 15 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,316 δισ. ευρώ.

Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, των Νομικών Προσώπων κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

«Φορολογική διάβρωση»

Θέμα τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, έχει ανοίξει ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην πρόσφατη έκθεση νομισματικής πολιτικής η κεντρική τράπεζα, εστίασε στο φαινόμενο της «φορολογικής διάβρωσης». Δηλαδή στην σιωπηρή αύξηση της επιβάρυνσης των φορολογουμένων λόγω πληθωρισμού, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης.

«Η φορολογική διάβρωση υπονομεύει τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα της φορολογικής πολιτικής, καθώς οδηγεί σε αυξημένη φορολογία χωρίς ουσιαστική βελτίωση της φοροδοτικής ικανότητας, πλήττοντας κυρίως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα», προειδοποιεί η ΤτΕ σημειώνοντας μάλιστα ότι: «η στρέβλωση γίνεται ιδιαίτερα εμφανής όταν οι αμοιβές αυξάνονται ονομαστικά, λόγω πληθωρισμού ή συλλογικών διαπραγματεύσεων, χωρίς να ακολουθούν ανάλογες διορθώσεις στα φορολογικά όρια».

Ουραγοί

«Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα, αλλά και πάλι δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά, καθώς το κόστος διαβίωσης, ειδικά της στέγασης, υπηρεσιών και διατροφής, έχει αυξηθεί δυσανάλογα τα τελευταία τρία χρόνια… Το μηνιαίο εισόδημα των μισθωτών, για τα νοικοκυριά που βασίζονται στον μισθό επαρκεί μεσοσταθμικά από 19 έως 23 ημέρες τον μήνα.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πέρυσι ήταν 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στη προτελευταία θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη πριν τη Βουλγαρία», έγραψε σε πρόσφατο άρθρο του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι σύμφωνα με τους δείκτες που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται προς κατανάλωση, αλλά και αποταμίευση, παρουσίασε ετήσια ονομαστική αύξηση 5,6% το 2024. Όμως σε πραγματικούς όρους, δηλαδή σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS, η αύξηση ήταν ηπιότερη στο 2,5%, καθότι την ίδια περίοδο το γενικό επίπεδο των τιμών κινήθηκε ανοδικά κατά 3%.

Βαρύ φορτίο

Βαρύ είναι το φορτίο που καλούνται να σηκώσουν οι φορολογούμενοι από τούδε και έως το τέλος του έτους. Θα πρέπει να πληρώσουν στην Εφορία περισσότερα από 31,1 δισ. ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα άνω των 38,2 δισ. ευρώ του επταμήνου.

Ο δυσκολότερος από τους επόμενους μήνες είναι ο Οκτώβριος που «απαιτεί» 6,6 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Δεκέμβριος με 6,4 δισ. ευρώ, ο Αύγουστος με 6,19 δισ. ευρώ, ο Σεπτέμβριος με 6,15 δισ. ευρώ και ο Νοέμβριος με 5,7 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλλουν εφέτος περισσότερους φόρους καθώς τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 69,203 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,490 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2024.

Φέτος «πρωταθλητής» μήνας στο σκέλος των εισπράξεων αναδεικνύεται όπως και πέρυσι ο Ιούλιος, οπότε και στα δημόσια ταμεία εισέρευσαν έσοδα ύψους περίπου 8,2 δισ. ευρώ (καθώς χιλιάδες φορολογούμνεοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος), ενώ ο μήνας με τις χαμηλότερες «απαιτήσεις» ήταν ο Μάρτιος κατά τον οποίο εισπράχθηκαν περίπου 3,6 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι που ενδεχομένως δεν καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ) στην Εφορία μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις, με την κάθε μια εκ των οποίων πάντως να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Η ρύθμιση επικυρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι και όσες καθυστερήσουν να πληρώσουν μια δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και η δόση αυτή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα πρέπει σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, να πληρώσει δύο δόσεις μαζί.

Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρώνονται δύο συνεχόμενες δόσεις.