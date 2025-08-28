Το ημερολόγιο των ανατιμήσεων και ποιοι πρωταγωνιστούν

Τελικά δεν είναι η ιδέα μας. Την τελευταία εξαετία, αυτό που ξεκίνησε με ήπιες αυξήσεις λόγω διεθνών πιέσεων στις πρώτες ύλες, εξελίχθηκε σε «χιονοστιβάδα» με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Κάθε εξάμηνο τα τελευταία χρόνια οι ανατιμήσεις, άλλοτε πιο έντονες κι άλλοτε πιο ήπιες, έχουν γίνει η μόνη σταθερά. Από τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, προκύπτει ότι 3 στις 10 επιχειρήσεις προχωρούν σταθερά σε αυξήσεις τιμών.

Βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι. Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 μόλις το 8,2% των επιχειρήσεων αύξησε τιμές, ενώ το Α’ εξάμηνο του 2020 το 4,5% και το Β’ εξάμηνο 2020 το 6,6%. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει από το Α’ εξάμηνο του 2021 όταν το 23,6% των επιχειρήσεων προχώρησε σε ανατιμήσεις, με το ποσοστό να αυξάνει εκθετικά το Β’ εξάμηνο του 2021 όταν το 34,8% των εταιρειών προχώρησε σε αυξήσεις.

Από εκεί και μετά η κατάσταση ξέφυγε τελείως. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που προχώρησε σε ανατιμήσεις σκαρφάλωσε στο 59,2% το Α’ εξάμηνο 2022, υποχώρησε ελαφρά στο 49,1% το Β’ εξάμηνο 2022 για να φθάσει στο 43,3% το Α’ εξάμηνο 2023 και στο 33,2% το Β’ εξάμηνο 2023.

Πέρυσι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές διαμορφώθηκε στο 33% και 31,4% το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του έτους αντίστοιχα. Όσο για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το 60,6% των επιχειρήσεων διατήρησε σταθερές τιμές, το 30,5% τις αύξησε και μόλις το 8,2% τις μείωσε.

Ποιες περιοχές και κλάδοι πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις

Ποιοι όμως κλάδοι πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις και ποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας; Από την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ προκύπτει πως στο εμπόριο, το 37,3% των επιχειρήσεων αύξησε τιμές στο Α’ εξάμηνο 2025, ενώ στη μεταποίηση–βιοτεχνία το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 25,7% και το 13,1% τις μείωσε.

Σχετικά με την περιοχή, στην Αττική το 30,2% των επιχειρήσεων αύξησε τις τιμές, όμως στα νησιά Αιγαίου και την Κρήτη σχεδόν 4 στις 10 (ποσοστό 38,5%) προχώρησαν σε αυξήσεις. Στη Βόρεια Ελλάδα, το 26,9% των επιχειρήσεων προχώρησε σε ανατιμήσεις και στην Κεντρική Ελλάδα, το 30,6%.

Ανάλογες διαφοροποιήσεις προκύπτουν και από τη νομική μορφή. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, με το 26,3% να αυξάνει τιμές, ενώ στις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ–ΕΕ) το 37,1% προχώρησε σε αυξήσεις. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα με βάση τον τζίρο. Οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ κράτησαν σταθερές τιμές σε ποσοστό 70,4% και το 21,8% τις αύξησε, ενώ εκείνες με τζίρο άνω των 300.000 ευρώ σχεδόν διπλάσιο ποσοστό επιχειρήσεων (37,4%) προχώρησε σε αυξήσεις.