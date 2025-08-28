Τα τρία «χιλιάρικα» που στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό

Με μέση κατά κεφαλή δαπάνη κατά πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας, οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία παραμένουν σταθερά οι πιο… γαλαντόμοι του ελληνικού τουρισμού.

Μάλιστα, οι Καναδοί αναδεικνύονται ως οι πιο ανοιχτοχέρηδες, αφού η μέση κατά κεφαλή δαπάνη τους το 2024 ήταν υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου, ο οποίος ανήλθε στα 573 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ποσό που δαπάνησε ένας Καναδός για διακοπές στην Ελλάδα πέρυσι διαμορφώθηκε στα 1.260 ευρώ και ήταν υψηλότερο σε ποσοστό 120% από τον μέσο όρο της χώρας.

Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη μελέτη «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2023-2024 - Προφίλ Αγορών» του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία καταγράφεται η εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα τη διετία 2023-2024, βρίσκονται οι Αυστραλοί με τη δαπάνη να διαμορφώνεται στα 1.068 ευρώ, κατά 87% υψηλότερη από τον μέσο όρο των 573 ευρώ.

Την τριάδα των «χρυσών» αγορών του ελληνικού τουρισμού συμπληρώνουν οι Αμερικανοί, με 1.024 ευρώ μέση κατά κεφαλή δαπάνη. Μάλιστα, οι Αμερικανοί είχαν το 2024 την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα 107 ευρώ, με τους Καναδούς να δαπανούν 96 ευρώ ανά ημέρα και τους Αυστραλούς να ξοδεύουν τα λιγότερα, δηλαδή 92 ευρώ.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η μέση δαπάνη των Αυστραλών ήταν η υψηλότερη, παρατηρήθηκε πτώση σε ποσοστό 33% σε ετήσια βάση. Στον αντίποδα, τα έξοδα των Καναδών κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης κατά 23% σε σχέση με το 2023, ενώ άνοδο 5% παρατηρήθηκε στη μέση δαπάνη των Αμερικανών ταξιδιωτών.

Τα βασικά μεγέθη

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, την περίοδο 2023-2024, ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστραλία κατέγραψε πτώση σε όλα τα βασικά μεγέθη του. Ειδικότερα:

Αφίξεις: -37,8% (από 289 χιλ. το 2023 σε 180 χιλ. το 2024),

-37,8% (από 289 χιλ. το 2023 σε 180 χιλ. το 2024), Διανυκτερεύσεις: -40,5% (από 3,5 εκατ. το 2023 σε 2,1 εκατ. το 2024),

-40,5% (από 3,5 εκατ. το 2023 σε 2,1 εκατ. το 2024), Εισπράξεις: -58,3% (από € 460 εκατ. το 2023 σε € 192 εκατ. το 2024).

Αντίστοιχα, ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση σε όρους αφίξεων και εισπράξεων και μείωση σε όρους διανυκτερεύσεων. Ειδικότερα:

Αφίξεις: +10,0% (από 1,4 εκατ. το 2023 σε 1,5 εκατ. το 2024),

+10,0% (από 1,4 εκατ. το 2023 σε 1,5 εκατ. το 2024), Διανυκτερεύσεις: -1,4% (από 15,0 εκατ. το 2023 σε 14,8 εκατ. το 2024),

-1,4% (από 15,0 εκατ. το 2023 σε 14,8 εκατ. το 2024), Εισπράξεις: +15,3% (από € 1,4 δισ. το 2023 σε € 1,6 δισ. το 2024).

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες από τον Καναδά παρατηρήθηκε:

Αφίξεις : -3,6% (από 314 χιλ. το 2023 σε 302 χιλ. το 2024),

: -3,6% (από 314 χιλ. το 2023 σε 302 χιλ. το 2024), Διανυκτερεύσεις: +9,2%, με 4 εκατ. το 2024,

+9,2%, με 4 εκατ. το 2024, Εισπράξεις: +18,1% (από € 322 εκατ. το 2023 σε € 381 εκατ. το 2024).

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο μέσης κατά κεφαλή δαπάνης, αυτή παρατηρήθηκε από τους Βούλγαρους στο 24%. Βέβαια, σε απόλυτους αριθμούς η μέση δαπάνη ενός Βούλγαρου ταξιδιώτη παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, μόλις στα 107 ευρώ, με τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση να διαμορφώνεται στα 57 ευρώ.

Σημαντική άνοδος καταγράφηκε στη μέση δαπάνη των Ισραηλινών, που διαμορφώθηκε στο 20% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 676 ευρώ. Διψήφιο ποσοστό ανόδου κατέγραψαν και οι Ρουμάνοι στο 18%, δαπανώντας 396 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ αύξηση 16% διαπιστώθηκε και στη μέση δαπάνη των Ισπανών που ανήλθε στα 637 ευρώ.

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση, στο 52%, καταγράφηκε στη μέση δαπάνη των ταξιδιωτών από τη Βόρεια Μακεδονία, με το σχετικό ποσό να κατρακυλά στα 35 ευρώ μόλις, ενώ περιορισμένο budget είχαν και οι Ελβετοί σε ποσοστό 25%. Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη των Ελβετών διαμορφώθηκε στα 730, κατά 27% υψηλότερη από τον μέσο όρο.

Σε ποσοστό 23% περιόρισαν επίσης τις δαπάνες τους οι Σέρβοι (289 ευρώ) και ακολούθησαν οι Γάλλοι στον μείον 19% (632 ευρώ), οι Δανοί με απώλειες 18% (597 ευρώ) και οι Αυστριακοί στον μείον 11% (682 ευρώ).