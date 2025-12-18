Συνεδριακός τουρισμός: Ξεκινά η «μάχη» για το Τάε Κβον Ντο στο Φάληρο

Την εκκίνηση της διαδικασίας για τη μετατροπή των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Τάε Κβον Ντο σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο αναμένεται να σηματοδοτήσει η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών που τοποθετείται χρονικά έως τον Ιούνιο του 2026.

«Στόχος μας είναι να υπάρξουν διεθνείς operators στο κομμάτι της διαχείρισης ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου», ανέφερε χθες στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με θέμα «Tourism Ahead», ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ν. Χαρδαλιάς και στο «μεγάλο στοίχημα» της Περιφέρειας, όπως χαρακτηριστικά είπε, το «Αέναον», το μητροπολιτικό πάρκο στον Φαληρικό όρμο. ««Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2024 το έργο ήταν σε φάση απένταξης. Δουλέψαμε πάρα πολλές φορές με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε σε τροχιά υλοποίησης και είμαι χαρούμενος που μπορώ σήμερα να το ανακοινώσω και δημόσια ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Έχουμε μία κοινοπραξία που έχει καταθέσει πρόταση και είμαστε σε φάση αξιολόγησης», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

«Στην Αττική δίνουμε πλέον έμφαση στην ενεργητική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, τις πράσινες υποδομές και τη δημιουργία τοποσήμων, προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο καλοκαίρι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψαν σύμβαση παραχώρησης του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η ανάπλαση του Τάε Κβον Ντο και η πλήρη μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης σε ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού.

Σε εξελίξεις που άπτονται επίσης της ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού, με αιχμή την ανάπλαση της ΔΕΘ, επικεντρώθηκε και η Μαρίνα Κουρή, επικεφαλής του τμήματος Asset Development Plan (ADP) στο Υπερταμείο.

«Σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επί του παρόντος βρισκόμαστε στο στάδιο της επικαιροποίησης των αρχιτεκτονικών μελετών και παράλληλα προχωρούν και όλες οι διαδικασίες ωρίμανσης. Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή του έργου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029», είπε η Μ. Κουρή.

Ο προϋπολογισμός του project, το οποίο θα καλυφθεί με δημόσια δαπάνη, ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 49.000 τ.μ. εκθεσιακούς χώρους, 6.500 τ.μ. που αφορούν την ανακαίνιση του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου και 100 στρέμματα αδόμητα για φυτεύσεις και χώρους «πρασίνου».

«Ένα έργο ακόμη και μικρότερο μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να πατάμε πάντα σε δύο βάσεις, στην κοινωνική και στην οικονομική, γιατί κάθε έργο εκτός από το οικονομικό αποτύπωμα, έχει και κοινωνικό. Οι τοπικές κοινωνίες θέλουν να καταλάβουν ότι σκέφτεσαι και λειτουργείς γι’ αυτές», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Επισήμανε, δε, πως δύο μεγάλοι αστικοί προορισμοί με έντονη τουριστική ανάπτυξη τίθενται στο επίκεντρο και αποκτούν συνεδριακούς χώρους που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.