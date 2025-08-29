Το νέο ταβάνι που έσπασαν τα Airbnb στην Ελλάδα

Χωρίς… ταβάνι εξακολουθεί να αναπτύσσεται η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, με τα καταλύματα που ενοικιάζονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας να προσεγγίζουν στο peak της τουριστικής σεζόν τις 250 χιλιάδες και την πληρότητα να σταθεροποιείται, παρά την αύξηση της προσφοράς.

Ακολουθώντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024, η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τους πρώτους επτά μήνες του 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), τον Ιούλιο καταγράφηκε νέο ρεκόρ τόσο σε επίπεδο διαθέσιμων καταλυμάτων όσο και σε επίπεδο κλινών.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προσφερόμενων καταλυμάτων τον προηγούμενο μήνα ανήλθε σε 245.944, αυξημένος σε ποσοστό 1,7% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο συγκεκριμένος αριθμός είχε διαμορφωθεί σε 241.835. Σε ετήσια βάση, η ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου Αirbnb ανήλθε στο 6%, από 232.196 το 2024.

Οι κλίνες

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε επίπεδο κλινών, ο αριθμός των οποίων έχει υπερβεί το φράγμα του 1 εκατ. ήδη από τον Απρίλιο, φτάνοντας τα αντίστοιχα περσινά υψηλά της περιόδου αιχμής. Ο αριθμός των προσφερόμενων κλινών τον Ιούλιο ανήλθε σε 1.078.236 έναντι 1.020.996 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παραπέμποντας σε αύξηση που προσεγγίζει το 6% σε ετήσια βάση. Σε μηνιαίο επίπεδο, η άνοδος διαμορφώθηκε στο συν 1,6%.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η ανοδική πορεία στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζεται σταθερά και το γ' τρίμηνο του 2025, σε συνέχεια της θετικής εικόνας του 2024.

«Αξιοσημείωτο είναι πως το όριο του 1 εκατ. κλινών ξεπεράστηκε ήδη από τον Απρίλιο το 2025, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με τον Ιούλιο το 2024, που αποτελεί και μήνα αιχμής για τον τουρισμό. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα), σημειώνοντας τις υψηλότερες τιμές από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι σήμερα, με την αμέσως επόμενη υψηλότερη επίδοση να αφορά τον Αύγουστο του 2024 (1.023 χιλ.)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ως προς την πληρότητα, καταγράφηκε αύξηση τους δύο πρώτους μήνες του 2025 και σταθεροποίηση τον Μάρτιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρά την αύξηση προσφερόμενων καταλυμάτων και κλινών.

Το β’ τρίμηνο η πληρότητα των καταλυμάτων εμφάνισε ήπιες διακυμάνσεις, καταλήγοντας σε σχετική σταθερότητα η όποια διατηρήθηκε και την αρχή του γ’ τριμήνου. Στο peak της σεζόν, τον Ιούλιο, παρέμεινε σταθερά στο 51%.

Η σύγκριση με τα ξενοδοχεία

Ενδεικτική της δυναμικής που διατηρεί η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα είναι η σύγκριση με τα ξενοδοχεία. Με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο αριθμός των ξενοδοχείων ανά τη χώρα το 2024 ανήλθε σε 10.104, με τον αριθμό των δωματίων να διαμορφώνεται σε 447.363.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των κλινών των ξενοδοχείων έφτασε τις 894.854 και υπολείπεται κατά πολύ πλέον των 1.078.236 κλινών που καταγράφηκαν τον Ιούλιο στα καταλύματα τύπου Airbnb.