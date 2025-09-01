Μεταποίηση: Επιτάχυνση σε παραγωγή και νέες παραγγελίες τον Αύγουστο

Οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν την ισχυρότερη ανάκαμψη των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI® από την S&P Global.

Οι ταχύτερες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών συνέτειναν στην εντονότερη ανάπτυξη του τομέα παραγωγής αγαθών. Οι συνολικές νέες πωλήσεις αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2024, παρότι η βελτίωση των συνθηκών ζήτησης επικεντρώθηκε στην εγχώρια αγορά, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν και πάλι. Τα επίπεδα απασχόλησης και αγοραστικής δραστηριότητας αυξήθηκαν επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ωστόσο, οι συνθήκες της εφοδιαστικής αλυσίδας επιδεινώθηκαν περαιτέρω, καθώς οι εταιρείες βασίστηκαν στα αποθέματα για να διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των νέων παραγγελιών.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση των τιμών εισροών εξασθένησε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε διάστημα ενάμισι έτους, ωστόσο, οι ευνοϊκότερες συνθήκες ζήτησης έδωσαν τη δυνατότητα στις εταιρείες να αυξήσουν τις χρεώσεις εκροών με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ - PMI) έκλεισε στις 54,5 μονάδες τον Αύγουστο, τιμή υψηλότερη από τις 51,7 μονάδες του Ιουλίου, υποδεικνύοντας την εντονότερη βελτίωση της υγείας του τομέα από τον Μάρτιο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης εντονότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Τα στοιχεία του Αυγούστου υπέδειξαν τη δέκατη συνεχή μηνιαία αύξηση των νέων παραγγελιών στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Η αύξηση των νέων πωλήσεων επιταχύνθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2024. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι η ζήτηση από την πλευρά των πελατών βελτιώθηκε, ενώ η απόκτηση νέων πελατών επισημάνθηκε επίσης ως βασικός παράγοντας της ανοδικής πορείας.

Αντιθέτως, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών υποχώρησαν για τέταρτο συνεχή μήνα τον Αύγουστο. Ο ρυθμός συρρίκνωσης επιταχύνθηκε επίσης, καθώς οι νέες πωλήσεις εξαγωγών μειώθηκαν με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι μεγαλύτερες συνολικά νέες εργασίες συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη αύξηση των επιπέδων παραγωγής στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής επιταχύνθηκε καταγράφοντας υψηλό πέντε μηνών.

Ταυτόχρονα, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους με έντονο ρυθμό κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Σύμφωνα με αναφορές, οι παραγωγοί αγαθών αύξησαν τα επίπεδα απασχόλησης κατ’ αναλογία με τις μεγαλύτερες εισροές νέων εργασιών.

Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν ο σημαντικότερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες να μειώσουν αποτελεσματικά τις αδιεκπεραίωτες εργασίες, καθώς τα επίπεδα ανεκτέλεστων εργασιών υποχώρησαν σημαντικά τον Αύγουστο. Ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το υψηλότερο κόστος των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε πάλι και ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2024, λόγω της μείωσης των τιμών σε ορισμένα είδη.

Το ευνοϊκό περιβάλλον ζήτησης βοήθησε τις εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές πώλησης με εντονότερο ρυθμό στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν ο σημαντικότερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο και ιστορικά υψηλός.

Οι κατασκευαστές αύξησαν επίσης τις αγορές εισροών ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις της παραγωγής τον Αύγουστο. Η αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας ήταν έντονη και η σημαντικότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών.

Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα περιόρισαν την έγκαιρη παράδοση των εισροών, καθώς η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο. Οι εταιρείες απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης στις ελλείψεις μεταφορικών μέσων και στις καθυστερήσεις στα τελωνεία.

Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί αγαθών χρησιμοποίησαν τα αποθέματα τόσο των αγορών όσο και των ετοίμων προϊόντων για τη διεκπεραίωση των νέων παραγγελιών. Παρότι ο ρυθμός συρρίκνωσης των αποθεμάτων προμηθειών επιταχύνθηκε, οι προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας λόγων των προσδοκιών για μεγαλύτερη παραγωγή περιόρισαν την υποχώρηση των υφιστάμενων αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων.

Τέλος, τα επίπεδα αισιοδοξίας των εταιρειών του ελληνικού τομέα μεταποίησης βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο, λόγω των ελπίδων για ενίσχυση της ζήτησης και αύξηση της δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο. Παρότι οι προσδοκίες των εταιρειών ήταν ιστορικά υψηλές και πιο αισιόδοξες από τις αντίστοιχες του Ιουλίου του 2025, καταγράφηκαν ως οι δεύτερες χαμηλότερες σε διάστημα ενός έτους

Οπως δήλωσε η Siân Jones, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence:

«Τα στοιχεία του Αυγούστου για τον δείκτη PMI υπέδειξαν ισχυρότερη απόδοση στο σύνολο του ελληνικού τομέα μεταποίησης, καθώς η βελτιωμένη ζήτηση από την πλευρά των πελατών υποστήριξε την ταχύτερη αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών.

Τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης βοήθησαν τις εταιρείες να μειώσουν τον όγκο αδιεκπεραίωτων εργασιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ξεκινήσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, λόγω των πιο αισιόδοξων προσδοκιών για το επόμενο έτος.

Παρ’ όλα αυτά, μία σημαντική αύξηση των αγορών εισροών επιδείνωσε τις ήδη επιβαρυμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς οι εταιρείες αναγκάστηκαν να μειώσουν τα αποθέματα αγορών τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση του κόστους εισροών παρέμεινε ιστορικά υποτονική και υποχώρησε πάλι. Ωστόσο, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να αξιοποιούν στο έπακρο τη βελτιωμένη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και τις σχετικά υποτονικές αυξήσεις της επιβάρυνσης κόστους, επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους μέσω της αύξησης των τιμών πώλησης με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο».