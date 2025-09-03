Στον... αυτόματο πιλότο οι μεταβολές των ΚΑΔ

Νέα εποχή για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σηματοδοτεί η διαδικασία ψηφιοποίησης των μεταβολών στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εισήγαγε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς προσφέρει τεράστια ευελιξία σε μείζονα ζητήματα όπως είναι η αλλαγή ή η επέκταση των δραστηριοτήτων, χωρίς λάθη που συνεπάγονται πρόστιμα, απώλεια εισοδημάτων και διοικητικό κόστος.

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από τη λειτουργία της αυτόματης διαδικασίας, περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις και επαγγελματίες άλλαξαν τον ΚΑΔ στο myAADE, όταν με το… παλαιό καθεστώς απαιτούνταν ακόμα και ένα εξάμηνο ταλαιπωρίας στις ουρές της Εφορίας, με κίνδυνο για συμβάσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και νόμιμες επιδοτήσεις.

Με το νέο καθεστώς, οι κίνδυνοι για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες ελαχιστοποιούνται. Όταν για παράδειγμα επιχειρείται επέκταση ή διαφοροποίηση δραστηριότητας, όλα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καμιά καθυστέρηση: από τιμολογήσεις και εμπρόθεσμες υποβολές προσφορών, έως τη λήψη επιχορηγήσεων.

Ταυτόχρονα περιορίζονται και τα λάθη, με αυτόματες οδηγίες και μηνύματα προτροπής αποφυγής λανθασμένου ΚΑΔ, μέσα από την πλατφόρμα myAADE.

Η αυτόματη και ψηφιακή ολοκλήρωση της πλειονότητας των δηλώσεων μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ μέσα από την εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» του myAADE ενεργοποιήθηκε στις 28 Αυγούστου, δίνοντας τεράστια ανάσα στους ενδιαφερόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο κατατίθενται περισσότερες από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.

Τα βήματα

Η εφαρμογή βρίσκεται στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης, ενώ για εγκαταστάσεις εσωτερικού: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Ο φορολογούμενος μπαίνει στο σύστημα με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγει ΚΑΔ που κατατάσσονται στις ακόλουθες 6 κατηγορίες, με κριτήριο την υπαγωγή ή μη σε καθεστώς ΦΠΑ:

1) Υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

2) Μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

3) Δυνητικώς μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

4) Συνήθως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ

5) Ενδεχομένως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ. Πρόκειται για ΚΑΔ που μπορεί να είναι απαλλασσόμενοι από τον ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις. Η απαλλαγή τους, δηλαδή, εξαρτάται από τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά

6) Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ (Βιομηχανοποιημένα Καπνά).

Κατά τη δήλωση καταχώρισης ή μεταβολής του ΚΑΔ στην έδρα της επιχείρησης διενεργείται συστημικά έλεγχος αντιστοίχισης του επιλεγμένου ΚΑΔ με τη φορολογική αντιμετώπισή του για σκοπούς ΦΠΑ ανάλογα με τις 6 αυτές κατηγορίες. Εάν δηλώνονται αποκλειστικά ΚΑΔ της Κατηγορίας 2, καταχωρείται υποχρεωτικά η μη-υπαγωγή σε ΦΠΑ. Ομοίως εάν δηλώνεται έστω και ένας ΚΑΔ της Κατηγορίας 1, 4, 5 ή 6, καταχωρείται υποχρεωτικά η υπαγωγή σε ΦΠΑ.

Εφόσον δηλώνονται μόνο ΚΑΔ που ανήκουν στην Κατηγορία 3, τότε η επιλογή υπαγωγής ή μη σε ΦΠΑ εναπόκειται στον φορολογούμενο, που θα πρέπει όμως, μετά τη δήλωση που θα κάνει, να τηρεί και τις προϋποθέσεις υπαγωγής ή εξαίρεσης από ΦΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλώνεται υπαγωγή σε ΦΠΑ, ο φορολογούμενος υποβοηθείται στην ορθή επιλογή καθεστώτος ΦΠΑ μέσω συνδυασμού προειδοποιητικών και απαγορευτικών μηνυμάτων.

Κατά την υποβολή της δήλωσης καταχώρισης ή μεταβολής του ΚΑΔ, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει περισσότερα του ενός καθεστώτα ΦΠΑ. Ειδικότερα, επιτρέπεται η επιλογή ΦΠΑ ανάμεσα στα εξής:

α) Κανονικό, β) Απαλλασσόμενων, γ) Απαλλασσόμενων Μικρών Επιχειρήσεων, δ) Βιομηχανοποιημένων Καπνών, ε) Πρακτορείο Ταξιδιών, στ) Αγροτών ειδικού καθεστώτος, ζ) Κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου, η) Μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, θ) Πωλήσεις σε Δημοπρασία, ι) Καθεστώς Φ.Π.Α. E-Charter Permission, ια) Κανονικό Μη Υπόχρεων Εφημεριδοπωλών και ιβ) Εξομοιούμενο με κανονικό καθεστώς (φορολογούμενοι που εντάσσονται στις διατάξεις της ΠΟΛ.1113/2013).

«Έξυπνοι κανόνες»

Το νέο καθεστώς δεν αποτελεί απλώς ψηφιοποίηση μιας παλιάς φόρμας, αλλά επιβολή «έξυπνων» κανόνων εγκυρότητας: αν ο συνδυασμός ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ είναι επιτρεπτός και η δήλωση δεν είναι εκπρόθεσμη ή δεν χρειάζεται δικαιολογητικά, τότε η αίτηση ολοκληρώνεται αυτόματα, με ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου», στο myAADE app και με e‑mail, χωρίς ουρές και ραντεβού, ούτε ανάγκη για μεσολάβηση, «γρηγορόσημα», «γνωριμίες» και «εξυπηρετήσεις».

Ωστόσο, στην περίπτωση που από τους παραπάνω συστημικούς ελέγχους δεν επαληθεύεται ο επιτρεπτός συνδυασμός ΚΑΔ με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ, η διαδικασία της υποβολής στην ψηφιακή εφαρμογή δεν ολοκληρώνεται και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Με το νέο σύστημα πλέον προσφέρονται: