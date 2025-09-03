Υδρογονάνθρακες: Δύο παίζουν δυνατά για τα μπλοκ της Κρήτης

Δύο είναι οι πιο «ζεστές» εταιρείες, η Chevron και η Helleniq Energy, στη κούρσα για τη διεκδίκηση των θαλάσσιων μπλοκ της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου, επτά ημέρες πριν τη 10η Σεπτεμβρίου, οπότε και εκπνέει η διορία για την υποβολή προσφορών στο διεθνή διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Euro2day.gr, οι δύο παίκτες που δεν αποκλείεται καθόλου να συμμαχήσουν σε ένα κοινό σχήμα, είναι και οι μόνοι που έχουν αγοράσει μέχρι σήμερα τα αντίστοιχα σεισμικά δεδομένα, γεγονός που αποτελεί και προϋποθέση για την υποβολή προσφοράς.

Αν και η απόκτηση των στοιχείων από το σχετικό Data Room με όλες τις πληροφορίες για τα τέσσερα οικόπεδα δεν σημαίνει από μόνη της και βέβαιη κάθοδο στο διαγωνισμό - μια εταιρεία αγοράζει τα στοιχεία για να αποκτήσει τη πλήρη εικόνα - εντούτοις η κίνηση των δύο δείχνει ότι έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Δηλαδή τη κατάθεση προσφοράς, εφόσον φυσικά κάνουν τη σχετική επιλογή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι BP και η Eni που είχαν μπει προ μερικών εβδομάδων στο Data Room, προκειμένου να εξετάσουν τα σεισμικά δεδομένα, δεν έχουν ακόμη προβεί σε αγορά.

Το μεγάλο, άλλωστε, στοίχημα του διαγωνισμού ήταν και παραμένει όχι το πόσοι παίκτες θα «έρθουν», αλλά το αν θα εμφανιστεί ή όχι η Chevron, το ενδιαφέρον της οποίας προς την ελληνική κυβέρνηση ήταν και αυτό που οδήγησε στη προκήρυξη του διεθνούς tender.

Το διακύβευμα για την ελληνική πλευρά είναι πολύ ψηλό ειδικά σε μια συγκυρία που η Τουρκία επιχειρεί να αποτρέψει την έλευση της Chevron στα κρητικά οικόπεδα, τόσο με κεκαλυμμένες απειλές, όσο και ποντάροντας στο ότι ο αμερικανικός κολοσσός θα προτιμήσει τελικά κάποιο από τα οικόπεδα της Λιβύης, όπου ήδη η κρατική τουρκική εταιρεία TPAO έχει ανακοινώσει ότι θα διεξάγει έρευνες.

Σημειωτέον ότι η Chevron, όπως κατέστησε σαφές τη περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος της εταιρείας, είναι έτοιμη να επιστρέψει στη Λιβύη, έπειτα από μία 10ετία απουσίας, ενώ συμφωνίες με τη κρατική εταιρεία της χώρας NOC, έχουν ήδη υπογράψει οι ExxonMobil, ΒΡ και Shell.

Το γεωπολιτικό στοίχημα

Το στοίχημα επομένως για την Αθήνα χοντραίνει όλο και περισσότερο ειδικά σε μια συγκυρία που η Αγκυρα κλιμακώνει τη προσπάθεια της για να εμπεδωθεί διεθνώς η εικόνα πως είναι η μόνη δύναμη στην Αν. Μεσόγειο που έχει το πρώτο και τελευταίο λόγο στα μεγάλα έργα αγωγών, υποδομών και ηλεκτρικών διασυνδέσεων, και ενώ φυσικά ο GSI παραμένει «παγωμένος».

Στο σενάριο που η Chevron πάρει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στις τρεις ή και στις τέσσερις περιοχές («Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»), αφενός αυτό θα αποτελέσει μια επιβεβαίωση ότι η μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη είναι το όριο μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, παρ’ ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί συμφωνία οριοθέτησης.

Αφετέρου θα δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα η ίδια η ουσία του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου, καθώς το ανατολικό κρητικό τεμάχιο, το «Νότια της Κρήτης 2», καλύπτει κατά 20%-25% τη συγκεκριμένη θαλάσσια έκταση. Και καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί της Λιβύης με τους χάρτες που δημοσίευσε, ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για περιοχές δικής της δικαιοδοσίας.

Το σενάριο για κοινοπρακτικό σχήμα

Στο δια ταύτα των διεργασιών, η εξαγορά των σεισμικών «πακέτων» από δύο παίκτες σημαίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία τουλάχιστον προσφορά. Κι αυτό, καθώς η διαδικασία προβλέπει ότι ένα κοινοπρακτικό σχήμα έχει δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό μόνον όταν όλα τα μέλη του έχουν αποκτήσει τα σεισμικά.

Το σενάριο της κοινοπραξίας καλλιεργείται εδώ και καιρό από τον ελληνικό όμιλο, τόσο με δηλώσεις του επικεφαλής του, όσο και με τη σύσταση στις αρχές Αυγούστου, τριών μονοπρόσωπων θυγατρικών, οι οποίες φέρουν την ονομασία τριών από τα τέσσερα οικόπεδα της προκήρυξης.

Των «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ» και «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου», με αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το γεγονός είχε ερμηνευτεί ως κίνηση ότι ο όμιλος έχει λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις ως προς το διαγωνισμό, στον οποίο εξετάζει καιρό τώρα να κατέβει από κοινού με ξένο partner.

Το είχε στην ουσία προαναγγείλει τον Ιούνιο, από το βήμα της γενικής συνέλευσης, ο CEO Ανδρέας Σιάμισιης, μην αποκλείοντας τότε, ο ξένος partner με τον οποίο θα συνασπιστεί ο ελληνικός όμιλος, να μην είναι η Exxon Mobil. Δηλαδή ο εταίρος της ελληνικής εταιρείας στις υφιστάμενες παραχωρήσεις «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», και ενώ η Exxon μεταθέτει όλο και προς τα πίσω την απόφαση για ερευνητική γεώτρηση στο τελευταίο block.

Στο ερώτημα κατά πόσο η ελληνική εταιρεία συζητά και με άλλους παίκτες, όπως για παράδειγμα με τη Chevron, για να συμμετάσχει στο διεθνή διαγωνισμό των τεσσάρων νέων περιοχών, το ενδεχόμενο είχε μείνει ανοικτό, κρίνοντας από τα όσα είχαν τότε απαντήσει, πηγές της Helleniq Energy.

Τελεσίδικη φυσικά απάντηση σε όλα τα παραπάνω θα δοθεί στις 10 Σεπτεμβρίου όταν θα ολοκληρωθεί η προθεσμία για την υποβολή προσφορών – δηλαδή όταν θα έρθει η «ώρα της αλήθειας», όπως είχε πει προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έκβαση.

Σημειωτέον ότι τα τρία οικόπεδα, για τα οποία είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron, έχουν συνολική έκταση άνω των 46.000 τ. χλμ (35.000 τ. χλμ τα «Κρήτη Ι» και «Κρήτη ΙΙ» και 11.000 τ.χλμ, το «Ν.Πελοπόννησος).