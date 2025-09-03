Χατζηδάκης: Αύξηση του εισοδήματος με μείωση των άμεσων φόρων

«Με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής. Από την άλλη πλευρά η μείωση του ΦΠΑ που προτείνει η αντιπολίτευση μπορεί να είναι ένα "δωράκι" σε "πονηρούληδες" και "εξυπνούληδες" που θα βάλουν ένα μέρος του οφέλους στην τσέπη. Για ποιο λόγο να μη δώσουμε τα χρήματα απευθείας στους πολίτες αλλά να τα δώσουμε στους ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους; Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επιμένει σε αυτή την πρόταση».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στην ΕΡΤ, αιτιολογώντας την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων (εισοδήματος) αντί για τους έμμεσους.

«Η μείωση των άμεσων φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που είναι διπλά χρήσιμη λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε. «Είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης», πρόσθεσε και επανέλαβε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα έχουν ως βασικό μήνυμα τη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια.

Ενώ πέρα από τα φορολογικά θα περιλαμβάνουν επίσης δεσμεύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε σχέση με τους ενστόλους, σε συνέχεια των παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους και τους ενοικιαστές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο. «Κοιτάζουμε όλη την κοινωνία και κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, στηριζόμενοι στην ανάπτυξη της οικονομίας που είναι αρκετά μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ε.Ε. και στα αποτελέσματα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη: