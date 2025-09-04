#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οριζόντια η ρύθμιση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο

Σε τι ποσοστό θα κυμαίνεται το κούρεμα στη συνολική οφειλή. Γιατί η ρύθμιση θα προσφέρει επιτοκιακή σταθερότητα. Ποιο κόστος θα κληθούν να επωμιστούν οι τράπεζες.

Οριζόντια η ρύθμιση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:39

Μετά τη ΔΕΘ και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία με βάση τις πληροφορίες θα απευθύνεται προς όλους τους δανειολήπτες της κατηγορίας (συνεπείς, μη συνεπείς κ.λπ.).

Στην κυβέρνηση ζυγίζουν ακόμη κάποιες τελευταίες παραμέτρους της επικείμενης ρύθμισης και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δομή της δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» καθώς αρκετά δάνεια σε ελβετικό φράγκο αποτέλεσαν μέρος των πακέτων.

Η ρύθμιση θα προσφέρει επιτοκιακή σταθερότητα -χωρίς κόστος για τον δανειολήπτη- καθώς η μετατροπή του δανείου σε ευρώ θα συνοδευτεί με σταθερό επιτόκιο. Το κούρεμα που θα προβλέπεται, θα κυμαίνεται από το 10% έως και το 15%-20%, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Η ρύθμιση θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Το σύνολο των δανείων που είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 δισ. ευρώ και αφορά περίπου 35.000 δανειολήπτες. Από τα 4,5 δισ. ευρώ, το 1,5 δισ. ευρώ έχει τιτλοποιηθεί και τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ είναι ρυθμισμένα. Το κούρεμα θα έχει επίπτωση στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, η οποία εκτιμάται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ και με βάση τις πρώτες μετρήσεις φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμη.

Με τη ρύθμιση, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες επιδιώκει να βάλει ένα τέλος στη μακροχρόνια ταλαιπωρία ως προς το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου για τους εν λόγω δανειολήπτες και να τους «φέρει» στα ίδια μέτρα και σταθμά με τους δανειολήπτες που έχουν δανειστεί με βάση το επιτόκιο του ευρώ.

Επίσης, μέσω της ρύθμισης, την οποία ζητούν εδώ και χρόνια οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες, θα μπει «φρένο» στις δικαστικές προσφυγές, καθώς πλέον θα υπάρχει το εργαλείο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου χρέους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γύρισαν στο «κόκκινο» νέα δάνεια και καταθέσεις τον Ιούλιο

ΤτΕ: Ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Έξτρα δωρεά €300 εκατ. από τις τράπεζες για αναβάθμιση σχολείων

Πρόστιμο 216.500 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο