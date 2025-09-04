Οριζόντια η ρύθμιση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο

Μετά τη ΔΕΘ και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία με βάση τις πληροφορίες θα απευθύνεται προς όλους τους δανειολήπτες της κατηγορίας (συνεπείς, μη συνεπείς κ.λπ.).

Στην κυβέρνηση ζυγίζουν ακόμη κάποιες τελευταίες παραμέτρους της επικείμενης ρύθμισης και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δομή της δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» καθώς αρκετά δάνεια σε ελβετικό φράγκο αποτέλεσαν μέρος των πακέτων.

Η ρύθμιση θα προσφέρει επιτοκιακή σταθερότητα -χωρίς κόστος για τον δανειολήπτη- καθώς η μετατροπή του δανείου σε ευρώ θα συνοδευτεί με σταθερό επιτόκιο. Το κούρεμα που θα προβλέπεται, θα κυμαίνεται από το 10% έως και το 15%-20%, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Η ρύθμιση θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Το σύνολο των δανείων που είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 δισ. ευρώ και αφορά περίπου 35.000 δανειολήπτες. Από τα 4,5 δισ. ευρώ, το 1,5 δισ. ευρώ έχει τιτλοποιηθεί και τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ είναι ρυθμισμένα. Το κούρεμα θα έχει επίπτωση στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, η οποία εκτιμάται στην περιοχή των 400 εκατ. ευρώ και με βάση τις πρώτες μετρήσεις φαίνεται πως είναι διαχειρίσιμη.

Με τη ρύθμιση, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες επιδιώκει να βάλει ένα τέλος στη μακροχρόνια ταλαιπωρία ως προς το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου για τους εν λόγω δανειολήπτες και να τους «φέρει» στα ίδια μέτρα και σταθμά με τους δανειολήπτες που έχουν δανειστεί με βάση το επιτόκιο του ευρώ.

Επίσης, μέσω της ρύθμισης, την οποία ζητούν εδώ και χρόνια οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες, θα μπει «φρένο» στις δικαστικές προσφυγές, καθώς πλέον θα υπάρχει το εργαλείο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου χρέους.