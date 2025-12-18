Δεύτερη διαδοχική φορά σταθερά επιτόκια στη Νορβηγία

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση και ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει σε μειώσεις.

Η Norges Bank άφησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 4%, απόφαση που ανέμεναν και οι 18 αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg. Η τράπεζα επανέλαβε ότι το κόστος δανεισμού «θα μειωθεί περαιτέρω μέσα στο επόμενο έτος», διατηρώντας τη διατύπωση του προηγούμενου μήνα.

«Δεν βιαζόμαστε να μειώσουμε το βασικό επιτόκιο», δήλωσε η διοικήτρια Ίντα Βόλντεν Μπάχε. «Οι προοπτικές των επιτοκίων έχουν αλλάξει ελάχιστα» από τον Σεπτέμβριο και «δεν προβλέπουμε μεγάλη μείωση των επιτοκίων στο προσεχές διάστημα».

Αμετάβλητα και στη Σουηδία

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το κόστος δανεισμού στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και επανέλαβε το σχέδιό της να μην προβεί σε αλλαγές έως το 2027, καθώς η οικονομική ανάκαμψη ενισχύεται και η πίεση στις τιμές φαίνεται να μειώνεται.

Η Riksbank διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75%, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, όπως προέβλεπαν και οι 21 οικονομολόγοι.

«Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα παραμείνουν σταθερές, το επιτόκιο πολιτικής αναμένεται να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσαν οι αξιωματούχοι, επαναλαμβάνοντας τις προβλέψεις τους.