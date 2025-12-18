Μείωσε τα επιτόκια η BoE, αλλά φρενάρει τις προσδοκίες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με ισχνή πλειοψηφία η Τράπεζα της Αγγλίας προχώρησε σε νέα μείωση επιτοκίων, προειδοποιώντας όμως ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι ακόμη πιο προσεκτικές, καθώς οι πληθωριστικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια έπειτα από οριακή ψηφοφορία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, στέλνοντας ωστόσο μήνυμα ότι ο ήδη σταδιακός ρυθμός μείωσης του κόστους δανεισμού ενδέχεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω.

Οπως μεταδίδει το Reuters, μετά την απότομη πτώση του πληθωρισμού στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα και μια νέα πρόβλεψη των οικονομολόγων της BoE ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει στάσιμη στα τέλη του 2025, πέντε μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ψήφισαν υπέρ της τέταρτης μείωσης επιτοκίων μέσα στο 2025, στο 3,75% από 4,0%.

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης σταθερών των επιτοκίων, εκφράζοντας ανησυχία ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία –ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά– ενδέχεται να παραμείνει υπερβολικά υψηλός.

Ο διοικητής Άντριου Μπέιλι άλλαξε στάση και ψήφισε υπέρ της μείωσης, κρίνοντας την τελική ισορροπία στην επιτροπή.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε μια σταδιακή καθοδική πορεία», δήλωσε ο Μπέιλι. «Όμως με κάθε μείωση που κάνουμε, το πόσο μακριά μπορούμε να πάμε γίνεται όλο και πιο οριακό».

Πρόσθεσε ότι δεν βλέπει ακόμη σαφή σημάδια έντονης επιδείνωσης στην αγορά εργασίας, σημείωσε όμως πως οι πληθωριστικές προσδοκίες δεν έχουν υποχωρήσει σημαντικά μέχρι στιγμής.

Οι περισσότεροι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters την περασμένη εβδομάδα ανέμεναν απόφαση με ψήφους 5-4 υπέρ της μείωσης.

