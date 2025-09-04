Επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι διερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, σύμφωνα με το Reuters.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει σχετική έρευνα σε εξέλιξη», αναφέρει η Εισαγγελία σε γραπτή της απάντηση στο πρακτορείο. «Δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν, για να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», συμπληρώνει.

Το έργο έχει πληγεί από πολλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών, επισημαίνει το πρακτορείο.

Στην Αθήνα, ο ΑΔΜΗΕ δεν σχολίασε την είδηση, ενώ κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα. Ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε το project το 2023, αντικαθιστώντας μια εταιρεία με έδρα στην Κύπρο.

Εχθές, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα πιθανώς να αφορά τη διαχείριση του έργου από τη EuroAsia Interconnector. Αλλά δεν υπάρχει επίσημη δήλωση για τη στόχευση της έρευνας.

Κομισιόν: Υψιστης σημασίας το έργο

«Το έργο Great Sea Interconnector (GSI) παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί», δήλωσε η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας από τις Βρυξέλλες.

Η ίδια, σε ερώτηση που δέχθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε τους λογούς που είναι σημαντικό το έργο για την Επιτροπή λέγοντας πως «είναι απολύτως κρίσιμο για να μπει ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου» και επιπλέον «μόλις υλοποιηθεί, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση αυξημένων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των καταναλωτών στην περιοχή».

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση η κυρία Κάιζα τόνισε ότι έχει περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια που απαιτούνται για να πάρει το πράσινο φως και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εμπλεκόμενους για την υλοποίησή του. Όπως είπε, «έχει το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς μας» και «προτού αυτό το έργο γίνει επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από αρκετά αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς του έργου, διότι φυσικά πρέπει να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα. Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε σε επαφή με τον φορέα υλοποίησης, με τις ρυθμιστικές αρχές, με τις εθνικές αρχές και φυσικά καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους», προκειμένου «πραγματικά για να βάλουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να κάνουμε κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο για να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας στην περιοχή».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, γεγονός που έκανε γνωστό και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας πως «είμαστε ενήμεροι για την έναρξη έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Εισαγγελέα (EPPO) και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για το ζήτημα αυτό», «πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες, οπότε δεν θα τις σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο».

Τέλος, αναφορικά με τα χρονοδιάγραμμα και αν θα υπάρξει καθυστέρηση λόγω και της έρευνας, η κυρία Κάιζα τόνισε ότι «πρόκειται για Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή», και συμπλήρωσε ότι «αναμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, διότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκόμενων μερών και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».

Μαρινάκης: Συνεχίζουμε και θεωρούμε τον GSI έργο καίριας σημασίας

«Οι δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού, του κυρίου Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αυτή είναι η διάσταση που συζητάμε, τη χρηματοδότησή του και το δίκαιο επιμερισμό του κόστους». Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας και τις εξελίξεις στο θέμα.

Ο κ Μαρινάκης παρέπεμψε σε προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού για «την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο, καίριας σημασίας. Μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός, δηλαδή, του κόστους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει είτε από τους δημοσιολογούντες είτε από τα πολιτικά κόμματα, ότι πρέπει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε».

Από κει και πέρα, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «δεν έχουν τεθεί υπ’ όψιν οι μελέτες βιωσιμότητας, στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός της Κύπρου. Λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για την υλοποίηση του έργου. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασίας, επαναλαμβάνω, ιδιαιτέρως για την Κύπρο. Γιατί; Γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωσή της και το υποστηρίζουμε και εμείς και συνεχίζουμε και το λέμε αυτό, παρά τα υπόλοιπα, τα οποία και αυτά έχουν μεγάλη αξία. Θέλουμε, λοιπόν, το έργο, θέλουμε τη συνέχιση του, όπως έχουμε δηλώσει, όπως και προ ημερών δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού που έχει ως προτεραιότητα τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών μας, της Κρήτης με την Αττική, των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Έργα, όπως είπε, «που θα άρουν την απομόνωση ακριτικών νησιών της χώρας μας και θα ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, περιορίζοντας το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος για τους Έλληνες φορολογούμενους. Και θα πω εδώ, με βάση και την ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, πολύ σημαντικό για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου, που επίσης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υπάρχει και μια απάντηση την οποία λάβαμε χθες το βράδυ από το αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με τον ισχυρισμό περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να το συμπληρώσω και εδώ. Στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI.

Θέλω και αυτό να το πω δια αυτού του βήματος. Η ελληνική πλευρά θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση, προφανώς από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας ενημερώνει ότι η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΑΕΥ για την ολοκλήρωση του έργου, σε αντίθεση με τις εν λόγω δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού Οικονομικών. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της. Αυτό και από την ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συμπέρασμα: Συνεχίζουμε και θεωρούμε αυτό το έργο καίριας σημασίας, στηρίζοντάς το, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη διάσταση του καταμερισμού του κόστους. Και το λέμε ξανά και ξανά. Δεν θα το επωμιστεί μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος».