Γ. Μανιάτης: Να σταματήσουν να μιλούν δημόσια για το GSI Ελλάδα-Κύπρος

Οι μόνοι που κερδίζουν είναι αυτοί που θέλουν την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και αυτοί που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, σχολιάζει ο ευρωβουλευτής.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:55

«Να σταματήσουν επιτέλους να μιλούν δημόσια εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου. Οι μόνοι που κερδίζουν είναι αυτοί που θέλουν την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και αυτοί που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου», σχολιάζει σε ανάρτησή του στο X ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.

Επισημαίνει δε ότι για πρώτη φορά δόθηκε στην Ελλάδα από την Ευρώπη ποσό 650 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακό έργο.

 

