Δήμας: Επενδύουμε σε νέα γενιά έργων στις οδικές και συγκοινωνιακές συνδέσεις

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις υποδομές, τις μεταφορές και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στο Συνέδριο «Economist Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit», που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στις εμβληματικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται πανελλαδικά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

Το Μετρό Θεσσαλονίκης: η επέκταση προς Καλαμαριά προβλέπεται να ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2026, με 5 νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα).

Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας έχει ξεπεράσει σε πρόοδο το 27%, προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027,εξυπηρετώντας 10.000 οχήματα/ώρα.

έχει ξεπεράσει σε πρόοδο το 27%, προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027,εξυπηρετώντας 10.000 οχήματα/ώρα. Πάτρα – Πύργος: Παραδόθηκαν τα πρώτα 65 χλμ. από τα συνολικά 75 χλμ.

Ε65: Προχωρούν οι εργασίες, με τα τελευταία 45,5 χλμ. να ολοκληρώνονται έως το β' τρίμηνο του 2026.

ΒΟΑΚ: Σε εξέλιξη τα έργα στα τμήματα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη και Νεάπολη – Χερσόνησος, ενώ τον Μάιο υπεγράφη η σύμβαση για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χλμ..

Ειδικά για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ο κ. Δήμας δήλωσε: «Ο ΒΟΑΚ δεν είναι ένα μελλοντικό σχέδιο, είναι έργο που υλοποιείται. Όποιος περάσει από τα σύνορα Λασιθίου – Ηρακλείου βλέπει ήδη τα έργα σε εξέλιξη».

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαχειρίζεται έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ που σχετίζονται με φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την πρόοδο συγκεκριμένων έργων τους τελευταίους μήνες:

Το Φράγμα Μπραμιανών (Λασίθι).

(Λασίθι). Το Φράγμα Ασωπού (Κορινθία).

(Κορινθία). Το Φράγμα Τσικνιά (Λέσβος.

«Το 80% των υδάτινων πόρων καταναλώνεται στην άρδευση και μόλις το 20% στην ύδρευση. Γι’ αυτό τα αρδευτικά έργα είναι πλέον κομβικά, σε μια εποχή έντονης ανομβρίας και κλιματικής πίεσης», τόνισε ο υπουργός.

Επιπρόσθετα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε νέα έργα που εισέρχονται σε τροχιά υλοποίησης, όπως ο Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, ενώ ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων:

Δράμα – Αμφίπολη.

Θεσσαλονίκη – Έδεσσα.

Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

ΒΟΑΚ: τμήμα Νεάπολη – Χερσόνησος.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε, επίσης, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξε καθοριστικό εργαλείο, με έργα που έχουν ενταχθεί όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ και τα έργα αποκατάστασης των ζημιών μετά την κακοκαιρία Daniel.

Επεσήμανε δε, την αξία της αύξησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς από τα 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός πριν από τρεις μήνες, τα 300 εκατ. κατευθύνθηκαν ήδη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Αυτή η χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα να πληρώνονται οι ανάδοχοι έγκαιρα και να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και το τελευταίο διάστημα έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε έγκαιρες πληρωμές στο σύνολο των αναδόχων – όχι μόνο στους μεγάλους κατασκευαστές, αλλά σε όλους όσοι εκτελούν δημόσια έργα», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Δήμας.