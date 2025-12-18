Πώς αξιολογεί η αγορά το νέο κυβερνητικό πακέτο για τη στέγη

Θετικές χαρακτηρίζονται οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τα νέα μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, ωστόσο επιφυλάξεις εκφράζονται για την εισαγωγή ενός τύπου πλαφόν στα ενοίκια που φαίνεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι νέες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες με τον πρωθυπουργό να έχει σηκώσει μεγάλο κομμάτι του βάρους, καθώς το Μαξίμου χειρίζεται το θέμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι τόσο οι εταιρείες ανάπτυξης, όσο και οι κατασκευαστές αναζητούν κίνητρα ώστε να επενδύσουν στην προσιτή στέγη αν και θα κριθεί στις λεπτομέρειες κατά πόσο το νέο πακέτο θα ενισχύσει την αγορά.

Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στοχεύουν όχι μόνο στην υποστήριξη αυτών που ενοικιάζουν την πρώτη κατοικία τους αλλά και στην αύξηση της προσφοράς.

Ανώτατο όριο ενοικίου

Στο κρίσιμο θέμα της προσφοράς, ξεχωρίζει το μέτρο που εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης.

Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

«Από την πρώτη ανάγνωση πρόκειται για ένα όφελος από το οποίο θα κερδίζει ο τελικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, δηλαδή αυτός που θα αποκτήσει το ακίνητο από την κατασκευαστική εταιρεία. Ίσως αυτό που ετοιμάζεται είναι η θέσπιση ενός νέου συντελεστή φορολόγησης για εισοδήματα από κατοικίες που μισθώνονται για περισσότερα από δέκα χρόνια», σημειώνουν παράγοντες της αγοράς.

Για να δοθεί, όμως, σημαντική ώθηση στην κατασκευή των κατοικιών, κατασκευαστές υπενθυμίζουν ότι χρειάζεται να λυθεί το ζήτημα του ΦΠΑ στα νέα οικιστικά έργα.

Σε ό,τι αφορά την καθιέρωση του ανώτατου ορίου στα μισθώματα, πολλοί συμφωνούν με την κίνηση επί της αρχής, η διεθνής εμπειρία, όμως, δείχνει ότι μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Στη Γερμανία εφαρμόζεται ένα «φρένο ενοικίων» σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ στις Βρυξέλλες εισήχθησαν φέτος μέτρα ελέγχου ενοικίων που επιτρέπουν στους ενοικιαστές να αμφισβητούν ενοίκια που θεωρούνται υπερβολικά.

Ωστόσο, σε περιοχές της Ισπανίας έχουν επιβληθεί ανώτατα όρια στις τιμές των ενοικίων σε πολλούς δήμους σε ένα μέτρο που εκτιμάται ότι οδήγησε σε μείωση προσφοράς στις κατοικίες προς ενοικίαση σε ορισμένες πόλεις.

Ένα ακόμα σημείο του σχεδίου που ξεχωρίζει αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο θα προχωρήσει σε πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα επιταχύνουν τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες.

Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προάγοντας την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων, δηλαδή σε κάτι που μοιάζει με ένα fast track για επενδύσεις στις κατοικίες.

Πληροφορίες συμπληρώνουν ότι «η επιτάχυνση των διαδικασιών με ένα σύνολο νόμων θα διευκολύνει σημαντικά τις επενδύσεις στον τομέα».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι λίγες ώρες πριν προβεί στις ανακοινώσεις ο πρωθυπουργός στη Βουλή την Τρίτη, παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες το πρόγραμμα της Κομισιόν για την προσιτή κατοικία.