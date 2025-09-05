Νέος καβγάς Γεωργιάδη με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης

Η άγρια κόντρα μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης Χρήστου Καραχρήστου εξελίσσεται σε σίριαλ με πολλά επεισόδια και επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε φορά που ο πρώτος επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», όπου υπηρετεί ως πνευμονολόγος ο συνδικαλιστής.

Ένα χρόνο μετά την πρώτη έντονη δημόσια αντιπαράθεσή τους, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά την Παρασκευή στον ίδιο χώρο, στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή Κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, και καμία από τις δύο πλευρές δεν έδειξε διάθεση να βάλει τέλος στο μεταξύ τους… beef (καβγάς, τσακωμός, κατά τη νεανική αργκό).

Το «ηλεκτρισμένο» κλίμα φάνηκε από την αρχή, όταν ο υπουργός έτεινε το χέρι του προς τον συνδικαλιστή, βλέποντάς τον να τον πλησιάζει για να του ζητήσει συνάντηση, αλλά εκείνος δεν ανταπέδωσε και η χειραψία έμεινε μετέωρη. Λίγη ώρα αργότερα, στη διάρκεια της ευρείας σύσκεψης, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να τον επιπλήξει για απρέπεια, παρουσία δεκάδων μαρτύρων: «Δεν μου δώσατε το χέρι σας, δείγμα μεγάλης αγένειας. Εγώ αν ήμουν γονέας σας θα ντρεπόμουν. Δείγμα μεγάλης αγένειας, όχι να μη δίνεις το χέρι σου στον υπουργό, να μη δίνεις το χέρι σου στον οποιονδήποτε», του είπε.

«Το χέρι δεν το δίνουμε σε αυτόν που σηκώνει το χέρι στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της Δράμας, που τον πλακώσατε στο ξύλο την ώρα που ήθελε να σας πει τα προβλήματα», αντέτεινε ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, αναφερόμενος στα επεισόδια της Πέμπτης έξω από το νοσοκομείο της Δράμας, προσθέτοντας: «Προφανώς και δεν θα σας δώσω το χέρι, κύριε Γεωργιάδη, γιατί όταν σηκώνετε το χέρι στους εργαζόμενους που δίνουν μάχη μέσα στα νοσοκομεία, δεν έχουμε κανένα λόγο να σας δίνουμε το χέρι. Ούτε θα είμαστε εδώ ντεκόρ για τις εξαγγελίες σας».

Αντιπαράθεση για τα νούμερα

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Υγείας, σύμφωνα με τα οποία είναι καλυμμένο το 88,5% των οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», ενώ στην εξαετία διακυβέρνησης της ΝΔ το προσωπικό αυξήθηκε κατά 27 γιατρούς, 100 νοσηλευτές και 51 άτομα λοιπό προσωπικό.

«Το παρουσιάζετε σαν κοσμογονία. Δεν είναι αληθινά τα νούμερα», του είπε ο Χρ. Καραχρήστος, υποστηρίζοντας πως παραμένουν κενές σχεδόν 100 θέσεις μόνιμων γιατρών, οι οποίες μόνο εν μέρει καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό και ιδιώτες. «Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα είναι 16 κενές οργανικές θέσεις, ενώ λειτουργούν λιγότερες από τις μισές χειρουργικές θέσεις καθημερινά. Στο Ακτινολογικό, στους γιατρούς, είναι 6 από τις 18 -που και οι 18 είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες- και αυτή τη στιγμή 8 μέρες τον μήνα στο νοσοκομείο μας δεν εφημερεύει ειδικός ακτινολόγος, αλλά γίνεται γνωμάτευση από ιδιώτη, με πολλαπλάσια λεφτά από όσα κοστίζει ο μόνιμος γιατρός», είπε ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, προσθέτοντας πως υπάρχουν κενά στο παραϊατρικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους τεχνολόγους στο Ακτινολογικό, στους οποίους οφείλονται από 300 ρεπό.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, και δεν κρύβεται με αυτά τα ψέματα που λέτε. Πρέπει να γίνουν υποδομές στα νοσοκομεία, αλλά κυριότερο είναι να υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτές», είπε.

«Για να πάμε στα πραγματικά και όχι στα κομμουνιστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, περισσότερα χρήματα και πολλά εκατομμύρια για έργα», του απάντησε ο Α. Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «γκρίνια που πρέπει κάποια στιγμή να οπισθοχωρεί».

Για τις χειρουργικές αίθουσες αντέτεινε ότι είναι περισσότερες σε λειτουργία από ποτέ. Χαρακτήρισε τις γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων εξ αποστάσεως ως δείγμα προόδου και όχι οπισθοδρόμησης, ενώ για τα χειρουργεία είπε πως οι εν λειτουργία αίθουσες είναι περισσότερες από ποτέ, με αποτέλεσμα τη μείωση στο 1/3 της λίστας αναμονής.

«Αυτό έγινε με τα voucher. Βγαίνουν από τη λίστα αν δεν δεχτούν το voucher», του είπε ο Χρ. Καραχρήστος.

«Όταν κάποιος παίρνει ένα voucher για να πάει και να χειρουργηθεί δωρεάν, βγαίνει από τη λίστα. Αν το αρνηθεί, δεν είναι ευθύνη του συστήματος, είναι δική του ευθύνη», ανταπάντησε ο υπουργός Υγείας.

Τα προηγούμενα επεισόδια

Η πρώτη δημόσια οξεία αντιπαράθεση καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, παραμονές της 88ης ΔΕΘ, όταν ο Α. Γεωργιάδης βρέθηκε στις πρόδρομες τότε εργασίες του υπό κατασκευή Κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και απάντησε με τη φράση «αυτά τα αριστερά τα βαριέμαι» στον συνδικαλιστή που τον προσέγγισε για να του μιλήσει για τα προβλήματα υποστελέχωσης στις κλινικές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διάλογος, τον οποίο μάλιστα ο υπουργός μετέδιδε live από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δεύτερο επεισόδιο εκτυλίχτηκε πέντε μήνες αργότερα, δι’... αλληλογραφίας. Τον Φεβρουάριο του 2025, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον ίδιο χώρο, χωρίς όμως να το προαναγγείλει και έτσι δεν βρήκε εκεί τον πρόεδρο της ΕΝΙΘ. Παρ' όλα αυτά θεώρησε σκόπιμο να υπενθυμίσει το επεισόδιο, ποστάροντας ξανά το βίντεο του Σεπτεμβρίου του 2024 και κάνοντας λόγο για «συμμορία της μιζέριας».

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Χρ. Καραχρήστου, που απάντησε με ανακοίνωση. «Οργιζόμαστε να σας βλέπουμε να χλευάζετε όλους τους υγειονομικούς που αγωνιούν για την κατάσταση της Δημόσιας Υγείας, για την οποία φταίει η πολιτική που πιστά υπηρετείτε, όπως και όλοι οι προηγούμενοί σας», τόνιζε, κάνοντας λόγο για εν κρυπτώ επίσκεψη.

Ραντεβού την Κυριακή στο ΑΧΕΠΑ

Το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Υγείας αναμένεται να βρεθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για να επισκεφθεί χειρουργικές αίθουσες και άλλες υποδομές που ανακαινίστηκαν.

Η ΕΝΙΘ απηύθυνε κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, οι ανακαινισμένες υποδομές είναι αναγκαίες, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς προσωπικό. «Είναι γεγονός, μάλιστα, ότι η εκδήλωση θα αφορά σε χειρουργικές αίθουσες, την ώρα που στο ΑΧΕΠΑ από τις 14 χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν, δεν λειτουργούν οι 4 λόγω της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ακόμα περισσότερο που το τελευταίο διάστημα δεν λειτουργεί ακόμα μια αίθουσα λόγω παραιτήσεων 2 συναδέλφων αναισθησιολόγων, ένα φαινόμενο που θα εντείνεται όσο δεν γίνονται πράξη τα αιτήματα ΕΝΙΘ και ΟΕΝΓΕ για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του ΕΣΥ».