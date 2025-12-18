#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Lavipharm: Σημαντική διάκριση για τον CFO Βασίλη Μπαλούμη στο Manager of the Year

Η διάκριση του κ. Μπαλούμη αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του σκέψη και την αξιοσημείωτη συμβολή του στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας, τονίζει η εταιρεία.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 12:27

Η Lavipharm, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Μπαλούμης (φωτό), Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας, έλαβε τη διάκριση Manager of the Year 2025 στην κατηγορία Finance & Accounting, σε μια ξεχωριστή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε χθες 17 Δεκεμβρίου στο Αthenaeum Intercontinental.

Η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει ανώτατα στελέχη με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής αριστείας, ισχυρή ηγετική παρουσία και ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία των οργανισμών τους. Η διάκριση του κ. Μπαλούμη αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του σκέψη και την αξιοσημείωτη συμβολή του στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης και της αναπτυξιακής δυναμικής της εταιρείας.

Η Laviρharm τον συγχαίρει θερμά για τη σημαντική αυτή επιτυχία, η οποία τιμά τόσο τον ίδιο όσο και τον οργανισμό συνολικά, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 

