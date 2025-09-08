Τα δύο σενάρια για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις

Τον Δεκέμβριο του 2026, όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027 τις αυξήσεις που θα προβλέπονται με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό του 2026. Μέχρι τότε, θα έχει ολοκληρωθεί η σε δύο δόσεις «κατάργηση της προσωπικής διαφοράς» όπως εξήγγειλε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το 2026 μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά και καταργείται πλήρως το 2027, μέτρο που δίνει πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές.

Μένει να αποδειχθεί σήμερα, κατά την εξειδίκευση των εξαγγελθέντων μέτρων, ο τρόπος που αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη η «κατάργηση»: Εάν δηλαδή θα ενσωματωθεί για κάθε έναν από τους 671.000 συνταξιούχους, κατά 50%, η προσωπική διαφορά στις κύριες συντάξεις τους, ώστε για κάποιους από αυτούς να ισχύσει μέρος ή ολόκληρη η αύξηση του 2026 ή θα δοθεί σε όλους μισή αύξηση το 2026 και ολόκληρη από το 2027 και μετά.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας συνταξιούχος με σύνταξη για παράδειγμα 1.000 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 100 ευρώ, παίρνει στο σύνολο 1.100 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2026 η μισή προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στη σύνταξη οπότε θα έχει σύνταξη 1.050 ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο διαφοράς 50 ευρώ. Με την αύξηση του 2026 -που έστω ότι θα είναι γύρω στο 2,5% - ο συνταξιούχος θα λάβει σύνταξη 1.076,25 ευρώ και θα του μείνει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς η οποία θα ενσωματωθεί στην σύνταξη το 2027 και τότε θα λάβει κάποια σύνταξη.

Εάν ο ίδιος συνταξιούχος, έχει σήμερα προσωπική διαφορά 20 ευρώ, λαμβάνει δηλαδή συνολικά κύρια σύνταξη και προσωπική διαφορά 1.020 ευρώ, με την ενσωμάτωση στη σύνταξη των 10 ευρώ, θα έχει κύρια σύνταξη 1.010 ευρώ. Με 2,5% αύξηση, η σύνταξή του θα φθάσει σε 1.035,25 ευρώ, αυξημένη κατά 15,25 ευρώ για πρώτη φορά, μετά από την κρίση.

Στην δεύτερη περίπτωση, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς όπως είχε ψηφιστεί το 2016 -όταν δηλαδή εφευρέθηκε μια διαδικασία επανυπολογισμού συντάξεων που είχαν εκδοθεί ακόμη και 20 χρόνια πριν και η σύγκρισή τους με αυτές που αντιστοιχούσαν στις ίδιες προϋποθέσεις, αλλά με βάση το νέο νόμο Κατρούγκαλου και την διαφορά να ονομάζεται «προσωπική» θα καταργηθεί. Η σύνταξη δηλαδή θα είναι ενιαία.

Όμως, όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι, θα λάβουν το 50% της αύξησης για το 2026 και το 100% αυτής, για το 2027. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνταξιούχος της πρώτης περίπτωσης με τα 1000 ευρώ σύνταξη και τα 50 ευρώ προσωπική διαφορά, θα λάβει αύξηση για τα 1.050 ευρώ της τάξης του 1,25%, με αποτέλεσμα η σύνταξή του να διαμορφωθεί στα 1.063,125 ευρώ. Ο συνταξιούχος με τα 20 ευρώ προσωπική διαφορά, θα λάβει αύξηση στα 1020 ευρώ, της τάξης των 12,75 ευρώ, με αποτέλεσμα η σύνταξή του να φθάσει στα 1.032,75 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η «κατάργηση» σπάει σε δύο δόσεις με αποτέλεσμα να ξεπαγώνουν οι αυξήσεις για όλους ή για μερικούς, χιλιάδες συνταξιούχους, από αυτούς που ήδη τις στερούνται εδώ και τρία χρόνια. Και εφόσον έμενε το σημερινό καθεστώς, κάποιοι θα έπρεπε να περιμένουν 5 έως και 10 χρόνια προκειμένου να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά.

Ωστόσο, εκτός κυβερνητικής ατζέντας παρέμειναν πάγια αιτήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων καθώς από την οικονομική στήριξη των 250 ευρώ που έχει ήδη θεσμοθετηθεί και θα καταβληθεί σε 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, αποκλείονται 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς δεν ανακοινώθηκε η διεύρυνση των ηλικιακών ή και των εισοδηματικών κριτηρίων.

Κι αυτό διότι -σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση - δεν θα λάβουν την ενίσχυση:

όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών,

όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά»,

οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι,

όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και

όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης.

Επίσης, εκτός κυβερνητικής ατζέντας, βρέθηκαν:

Η 13η και 14η σύνταξη

Η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ενίσχυσης των κλαδικών συμβάσεων.

Στον απόηχο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων τα συνδικάτα προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις, με προοπτική την πραγματοποίηση γενικής απεργίας κατά του νέου εργασιακού σχεδίου νόμου.

Να σημειωθεί ότι, σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά του εργασιακού νομοσχεδίου προχωρά το ΠΑΜΕ σήμερα, στις 7:30 το απόγευμα, στο Σύνταγμα.