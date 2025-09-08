Η εξειδίκευση του φορολογικού πακέτου της ΔΕΘ, δείτε live

Το κόστος του φορολογικού πακέτου που εξαγγέλθηκε φτάνει το 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ ανεβαίνει στα 2,5 δισ. ευρώ για το 2027, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Οικονομικών εξειδικεύοντας το πακέτο. Τόνισε ότι η στόχευση είναι το δημογραφικό και η μεσαία τάξη.

Εμφαση δίνει το πακέτο στους 142.000 τρίτεκνους και τους 25.000 πολύτεκνους. Ο Κ. Πιερρακάκης έδωσε δυο παραδείγματα:

Τρίτεκνος με μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.650 ευρώ.

Πολύτεκνος με μισθό 1.800 θα έχει ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ

Ο υπουργός Οικονομικών εξήγησε παράλληλα ότι οι νέοι έως 25 ετών με έσοδα πάνω από το αφορολόγητο (που επωφελούνται από τα μέτρα) είναι 70.000.

Σε ότι αφορά την μείωση του ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας στα χωριά εξήγησε ότι αφορά συνολικά 12.720 οικισμούς.

Στα νησιά που μειώνεται ο ΦΠΑ ο συντελεστής 24% κατεβαίνει στο 17% ενώ το 13% μειώνεται στο 9%.

Η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί σε ορίζοντα δυο ετών. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη χρονιά (2026) θα ισχύσει το 50%, και θα λάβουν τη μισή αύξηση από αυτή που προκύπτει (με βάση ανάπτυξη και πληθωρισμό).

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

Δημιουργείται ταμείο καινοτομίας φαρμάκων 50 εκατ. ευρώ.

